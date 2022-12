La Citroen C5 Aircross si è aggiornata proprio quest'anno a livello di stile e di dotazioni, andando a proporre un nuovo design per i fari a LED, un nuovo schermo da 10" a sbalzo per l'infotainment e i sedili Advanced Comfort.

A livello di motori è confermata la gamma precedente, compreso l'ibrido plug-in 1.6 da 225 CV impiegato per la prova consumi reali della C5 Aircross restyling. Il SUV francese ricaricabile alla spina ottiene un consumo medio di 4,85 l/100 (20,62 km/l) e una spesa di 30,61 euro (27,31 euro di benzina + 3,30 euro di elettricità) per il classico tragitto Roma-Forlì di 360 km. In uscita da Roma riesce a percorrere 50 km in modalità elettrica al 100%.

Poco sotto la metà nella classifica consumi reali

All'interno della classifica consumi reali la Citroen C5 Aircross Hybrid 225 E-EAT8 si posiziona poco sotto la media nella categoria plug-in hybrid, eguagliando il risultato di Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV 2,5L e superando invece SUV di dimensioni simili come Cupra Formentor VZ 1.4 e-Hybrid 245 CV DSG 6 marce (4,95 l/100 km - 20,2 km/l), Lynk & Co 01 (5,00 l/100 km - 20,0 km/l) e Jeep Compass 4xe S (5,35 l/100 km - 18,6 km/l).

Citroen C5 Aircross restyling (2022)

Davanti al rinnovato SUV francese ci sono invece Volvo XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid (4,80 l/100 km - 20,8 km/l), Lexus NX 450h+ AWD Plug-In Luxury (4,55 l/100 km - 21,9 km/l), Kia Sportage 1.6 T-GDi PHEV 265 CV 4WD 6AT (4,25 l/100 km - 23,5 km/l), DS 4 E-Tense 225 (4,20 l/100 km - 23,8 km/l), Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 GT (4,05 l/100 km - 24,6 km/l), Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid 2WD (3,80 l/100 km - 26,3) e la regina del segmento Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (3,25 l/100 km - 30,7 km/l).

Comodissima

L'auto in prova è una Citroen C5 Aircross Hybrid 225 E-EAT8 Feel Pack, quella con l'allestimento intermedio che ha già di serie cerchi in lega da diamantati da 18", sensori di parcheggio dietro e davanti più retrocamera, fendinebbia, fari a LED, climatizzatore automatico bizona, strumentazione digitale, sedili Advanced Comfort, vetri posteriori oscurati e Keyless Entry & Start.

Citroen C5 Aircross restyling (2022), gli interni

La presenza di optional come la vernice Eclipse Blue metallizzato, barre al tetto, caricatore di bordo da 7 kW e Pack Drive Assist portano il prezzo di listino poco oltre i 46.000 euro. Una cifra che permette di guidare un SUV moderno e comodo su qualsiasi strada, ben dotato di ausili alla guida e con una discreta capacità di carico. Questa C5 Aircross gode anche degli incentivi statali da 2.000 a 6.000 euro riservato alle auto con CO2 tra 21 e 60 g/km.

Anche i 225 CV di potenza complessiva aiutano a rendere piacevole la guida di questo SUV a trazione anteriore da oltre 1,7 tonnellate, ben gestiti dall'ottimo cambio automatico a 8 rapporti. Le dimensioni esterne (4,50 metri di lunghezza) farebbero invece pensare alla disponibilità di un po' di spazio in più per i passeggeri posteriori.

Citroen C5 Aircross Hybrid, la nostra video prova

50 km in elettrico

Avendo cura di ricaricare la batteria da 13,2 kW è possibile percorrere quasi sempre 50 km in modalità elettrica, con punte anche superiori ai 60 km su percorsi ideali da economy run.

Citroen C5 Aircross Hybrid

Quando invece la batteria è scarica i consumi di benzina tendono a salire un po', soprattutto in città e in autostrada. Il serbatoio da 43 litri di benzina è comunque sufficiente per avere un'autonomia media di quasi 500 km con un pieno.

I consumi a batteria scarica

Misto urbano-extraurbano: 8,0 l/100 km (12,5 km/l)

537 km di autonomia

537 km di autonomia Autostrada: 7,9 l/100 km (12,6 km/l)

541 km di autonomia

541 km di autonomia Economy run: 4,1 l/100 km (24,3 km/l)

1.044 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Citroen C5 Aircross Hybrid 225 E-EAT8 Feel Pack Ibrido

(Benzina) 133 kW Euro 6d-ISC-FCM 1.770 kg 32 g/km

Dati

Vettura: Citroen C5 Aircross Hybrid 225 E-EAT8 Feel Pack

Listino base: 57.815 euro

Data prova: 25/11/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 14°/Nuvoloso, Pioggia, 10°

Prezzo carburante: 1,564 euro/l (Benzina) - 0,25 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 893

Km totali all'inizio del test: 7.271

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 73 km/h

Pneumatici: Michelin Primacy 4 - 225/55 R18 102V XL S1 - (Etichetta UE: A, A, 68 dB)

Consumi

Media "reale": 4,85 l/100 km (20,62 km/l)

Computer di bordo: 4,8 l/100 km

Alla pompa: 4,9 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 30,61 euro (27,31 euro di benzina + 3,30 euro di elettricità)

Spesa mensile: 60,68 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 264 km *

Quanto fa con un pieno: 887 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità



