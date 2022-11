La Mazda più grande disponibile oggi in Italia è la nuova CX-60, un SUV a cinque posti lungo 4,74 metri e pesante quasi due tonnellate che nasce come trazione posteriore, ma che da noi è disponibile solo con la trazione integrale.

Per la prova consumi reali si parte dalla Mazda CX-60 ibrida plug-in, quella ricaricabile alla spina con motore 2.5 a benzina + elettrico da 327 CV complessivi. Con questa motorizzazione tutta nuova ed esuberante nella potenza la media di consumo nel tratto Roma-Forlì è di 4,85 l/100 km (20,62 km/l), per una spesa di 33,33 euro (28,88 euro di benzina + 4,45 euro di elettricità) per l'energia del viaggio. In uscita da Roma percorre 58 km in modalità elettrica al 100%.

Nella metà inferiore della classifica consumi, senza sfigurare

Con i suoi 4,85 l/100 km, la Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV 2,5L si accontenta di occupare la metà inferiore della classifica consumi reali, categoria ibride plug-in. Consumi superiori rispetto al nuovo SUV giapponese li hanno registrati i più compatti Cupra Formentor VZ 1.4 e-Hybrid 245 CV DSG (4,95 l/100 km - 20,2 km/l), Lynk & Co 01 ibrida plug-in (5,00 l/100 km - 20,0 km/l), Mercedes GLA 250 e EQ POWER Automatic (5,10 l/100 km - 19,6 km/l), Jeep Compass 4xe S (5,15 l/100 km - 19,4 km/l) e Jeep Renegade 4xe Trailhawk (5,20 l/100 km - 19,2 km/l).

Più efficienti sono invece risultati altri SUV ibridi plug-in come Lexus NX 450h+ AWD (4,55 l/100 km - 21,9 km/l), Kia Sportage 1.6 T-GDi PHEV 265 CV 4WD (4,25 l/100 km - 23,5 km/l), Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 (4,05 l/100 km - 24,6 km/l), Mercedes GLC 300 de 4Matic EQ Power (4,00 l/100 km - 25,0 km/l), Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid 2WD (3,80 l/100 km 26,3 km/l) e la capolista Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (3,25 l/100 km - 30,7 km/l).

Tanto spazio e qualità

L'auto in prova è una Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV 2,5L Takumi, quella nell'allestimento più ricco e raffinato dotato di cambio automatico 8 marce multidisco, cerchi in lega da 20", finiture interne in pelle nappa bianca e legno d'acero, con in più head-up display, schermo centrale da 12,3" e cruise control adattivo. L'aggiunta della vernice grigia metallizzata e del Driver Assistance Pack porta il listino poco oltre i 60.000 euro, cifra che impedisce l'accesso agli incentivi statali.

La CX-60 ibrida plug-in si dimostra spaziosa e capiente per passeggeri e bagagli, imponente su strada e rifinita benissimo come le migliori auto premium sul mercato. Bene anche la tenuta di strada e la sua capacità di tenere velocità autostradali senza il minimo sforzo apparente, mentre sembrano migliorabili il comfort garantito dall'assetto un po' rigido e il passaggio non sempre ottimale del cambio dalla modalità elettrica a quella ibrida.

50 km in elettrico

Nell'utilizzo quotidiano i consumi della Mazda CX-60 ibrida plug-in salgono un po', soprattutto nel caotico traffico delle grandi città come Roma, ma non raggiungono i livelli preoccupanti toccati da altri SUV a benzina di potenza simile e con trazione integrale. Il serbatoio da 50 litri di benzina offre un'autonomia quasi sempre superiore ai 600 km.

Viaggiando invece in modalità elettrica, selezionabile Mi-Drive, si percorrono mediamente 50 km con un pieno di batteria da 17,8 kWh, autonomia che sale verso i 65 km con una guida in stile economy run e che invece scende attorno i 25 km in autostrada.

I consumi a batteria scarica

Misto urbano-extraurbano: 8,0 l/100 km (12,5 km/l)

625 km di autonomia

625 km di autonomia Autostrada: 8,4 l/100 km (11,9 km/l)

595 km di autonomia

595 km di autonomia Economy run: 5,6 l/100 km (17,8 km/l)

890 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV 2,5L Takumi Ibrido

(Benzina) 141 kW Euro 6d-ISC-FCM 1.995 kg 33 g/km

Dati

Vettura: Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV 2,5L Takumi

Listino base: 57.815 euro

Data prova: 02/11/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 23°/Sereno, 14°

Prezzo carburante: 1,654 euro/l (Benzina) - 0,25 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 980

Km totali all'inizio del test: 6.267

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 72 km/h

Pneumatici: Bridgestone Alenza 001 - 235/50 R20 100W MA - (Etichetta UE: B, B, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 4,85 l/100 km (20,62 km/l)

Computer di bordo: 4,9 l/100 km

Alla pompa: 4,8 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 33,33 euro (28,88 euro di benzina + 4,45 euro di elettricità)

Spesa mensile: 64,18 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 249 km *

Quanto fa con un pieno: 1.031 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità



