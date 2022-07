La nuova Kia Sportage, quella di quinta generazione in vendita da inizio anno, è anche la prima con motorizzazione ibrida plug-in, candidata perfetta per la nostra prova consumi reali.

Nel tragitto di riferimento di 360 km da Roma a Forlì la nuova Sportage ha ottenuto un'ottima media di consumo di 4,25 l/100 km (23,53 km/l), con una spesa di 35,72 euro per l'energia del viaggio (32,27 euro di benzina + 3,45 euro di elettricità) e percorrendo 63 km in modalità elettrica in uscita dalla Capitale.

Consumi a livello dei migliori SUV ibridi plug-in

Messa a confronto con altri SUV ibridi plug-in presenti nella nostra classifica consumi, la Kia Sportage PHEV si posiziona piuttosto bene in graduatoria, davanti a concorrenti famose come Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 (4,50 l/100 km - 22,2 km/l), Citroen C5 Aircross Hybrid 225 (4,70 l/100 km - 21,2 km/l), Volvo XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid (4,80 l/100 km - 20,8 km/l), Mercedes GLA 250 e EQ POWER (5,10 l/100 km - 19,6 km/l) e Jeep Compass 4xe (5,15 l/100 km - 19,4 km/l).

Meno della Sportage hanno consumato solamente alcune campionesse di efficienza tra i SUV plug-in hybrid come Mercedes GLC 300 de 4Matic EQ Power (4,00 l/100 km - 25,0 km/l), Ford Kuga ibrida plug-in, la prova dei consumi reali (3,80 l/100 km - 26,3 km/l), Kia Niro PHEV (3,30 l/100 km - 30,3 km/l) e Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (3,25 l/100 km - 30,7 km/l), campionessa di categoria.

Tanto spazio e comfort

La vettura provata è praticamente full optional perché è la Kia Sportage 1.6 T-GDi PHEV 265 CV 4WD 6AT GT-line Plus che ha di serie cerchi da 19", trazione integrale, cambio automatico 6 marce, sospensioni regolabili elettronicamente, tetto panoramico apribile in vetro, climatizzatore tri-zona, sedili anteriori elettrici, surround view monitor, fari full LED e sistema audio premium Harman Kardon.

L'aggiunta del Premium Pack con sedili in pelle e anteriori ventilati porta il prezzo di listino a quota 52.200 euro, salvo promozioni Kia. A questa cifra e con emissioni di CO2 di appena 25 g/km è ancora possibile usufruire degli incentivi auto 2022, pari a un massimo di 4.000 euro con rottamazione.

La nuova Kia Sportage, anche in questa versione ibrida plug-in, si dimostra molto spaziosa e accogliente per passeggeri e bagagli, ben rifinita, agile e scattante nonostante dimensioni e pesi importanti, comoda e silenziosa e con tanti ausili alla guida che rendono i viaggi più rilassanti e sicuri. Solamente in frenata o azzardando una guida sportiva si possono cogliere i limiti dinamici di questo SUV che mantiene comunque un comportamento sincero su strada.

60 km di autonomia elettrica

Nell'utilizzo quotidiano la Kia Sportage plug-in hybrid riesce a contenere i consumi entro limiti accettabili anche quando la batteria è scarica (pur mantenendo almeno un 13% di carica minima). Solo a velocità autostradali i consumi salgono un po', come ci si potrebbe aspettare da un SUV compatti più grandi sul mercato e con motore 1.6 turbo benzina (+ elettrico) da 265 CV. Il serbatoio della benzina da 42 litri permette di percorrere tra i 500 e i 600 km con un pieno, con punte oltre gli 800 km in economy run.

Quando la batteria da 13,8 kWh è carica si ottiene un'autonomia elettrica mediamente attorno ai 60 km. In autostrada il range a zero emissioni scende a 40 km mentre una guida molto accorta su un percorso ideale da economy run può far raggiungere i 70 km di autonomia elettrica.

I consumi a batteria scarica

Misto urbano-extraurbano: 6,2 l/100 km (16,1 km/l)

676 km di autonomia

676 km di autonomia Autostrada: 8,2 l/100 km (12,1 km/l)

580 km di autonomia

580 km di autonomia Economy run: 4,2 l/100 km (23,8 km/l)

999 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Kia Sportage 1.6 T-GDi PHEV 265 CV 4WD 6AT GT-line Plus Ibrido

(Benzina) 132,40 kW Euro 6d-ISC-FCM 1.830 kg 25 g/km

Dati

Vettura: Kia Sportage 1.6 T-GDi PHEV 265 CV 4WD 6AT GT-line Plus

Listino base: 50.950 euro

Data prova: 28/06/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 34°/Sereno, 27°

Prezzo carburante: 2,109 euro/l (Benzina) - 0,25 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 1.280

Km totali all'inizio del test: 135

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 77 km/h

Pneumatici: Michelin Primacy 4 - 235/50 R19 103V XL S1 - (Etichetta UE: A, A, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 4,25 l/100 km (23,53 km/l)

Computer di bordo: 4,3 l/100 km

Alla pompa: 4,2 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 35,72 euro (32,27 euro di benzina + 3,45 euro di elettricità)

Spesa mensile: 71,71 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 223 km

Quanto fa con un pieno: 988 km

