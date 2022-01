Per la prima volta tutta la gamma della Kia Sportage si presenta solo con motori elettrificati. Un segno evidente dei tempi e dei gusti della clientela che cambiano e che sono sempre più orientati alla riduzione di consumi ed emissioni.

Le proposte della nuova Sportage, però, non puntano solo sull’efficienza, ma anche su una discreta dose di prestazioni. Ecco, quindi, tutti i motori disponibili per il SUV sudcoreano.

Le ibride “mild” a benzina e diesel

La gamma parte con un 1.6 turbo a benzina 4 cilindri mild hybrid con potenza di 150 CV e 250 Nm di coppia. Kia afferma che il propulsore si affida a un processo di combustione “inedito e ottimizzato” con tecnologie dedicate al raffreddamento e alla riduzione degli attriti. Abbinabile a un cambio manuale a 6 marce o a un automatico a doppia frizione a 7 rapporti (7DCT), questa Sportage tocca i 189 km/h di velocità massima.

L’accelerazione 0-100 km/h, invece, è inferiore scegliendo il 7DCT con un tempo di 9,6 secondi (contro i 10,3 secondi del manuale).

Rimanendo in tema mild hybrid, nel listino c’è anche una versione 1.6 CRDi diesel a 2 o 4 ruote motrici da 136 CV e 280 Nm di coppia (320 Nm per le versioni con 7DCT). Pure in questo caso si può optare per una trasmissione automatica o manuale "intelligente" iMT.

A differenza dell’unità a benzina, velocità massima e accelerazione sono identiche e sono rispettivamente di 180 km/h e 11,4 secondi. La 4WD, invece, si può ordinare solo col 7DCT e scatta da 0 a 100 km/h in 11,6 secondi.

Le ibride “full” e “plug-in”

La Kia Sportage è per la prima volta anche full hybrid (HEV) e ibrida plug-in (PHEV). In entrambe le versioni, il costruttore afferma di aver lavorato a fondo per non compromettere l’abitabilità interna e la praticità riducendo al minimo gli ingombri delle batterie.

La variante full hybrid della Sportage mette insieme l’azione di un 1.6 T-GDI da 180 CV a benzina con un motore elettrico da 44,2 kW alimentato da una batteria agli ioni di litio da 1,49 kWh per una potenza complessiva di 230 CV e 265 Nm con trasmissione automatica a 6 marce.

A livello di prestazioni, parliamo di 193 km/h di velocità massima e 8 secondi per lo 0-100 km/h (8,3 secondi per la 4WD). Contenuti i consumi, i quali sono compresi in un range di 5,5 e 6,6 l/100 km (18,2 – 15,2 km/l).

La PHEV, invece, combina il 1.6 turbo da 180 CV con una batteria ricaricabile da 13,8 kWh per un risultato totale di 265 CV. Il listino e le altre specifiche tecniche della Kia ibrida plug-in, però, non sono ancora stati annunciati.