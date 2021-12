La Kia Sportage è stata rinnovata fino all’ultimo bullone ed è pronta a sbarcare in Italia con una dotazione e una gamma di motori completamente aggiornata. I prezzi per il nuovo SUV sudcoreano partono da 29.950 euro e si spingono fino ai 44.950 euro per la versione più accessoriata.

Già con l’allestimento e la motorizzazione entry level, comunque, ci si può mettere al volante di una Sportage elettrificata. L'apertura degli ordini è fissata al 15 gennaio 2022.

Le motorizzazioni

La gamma motori della nuova Kia Sportage, infatti, è interamente ibrida e si compone di un 1.6 turbo benzina mild hybrid da 150 CV, un 1.6 diesel mild hybrid da 136 CV e un 1.6 full hybrid a benzina da 230 CV.

Le prime due motorizzazioni sono disponibili con un cambio manuale a 6 rapporti o con un automatico a doppia frizione a 7 rapporti, mentre l’ibrida full è abbinabile esclusivamente a una trasmissione automatica a 6 marce e può essere richiesta (come la diesel) anche con la trazione integrale.

A livello di prestazioni, la più scattante è la full hybrid a trazione anteriore che ferma il cronometro nello 0-100 km/h in 8 secondi (8,3 secondi per la variante 4WD) e tocca i 193 km/h di velocità massima.

Le diesel accelerano in 11,4 secondi (11,6 per la 4 ruote motrici) e arrivano a 180 km/h, mentre i modelli benzina fanno registrare un tempo di 9,6 secondi nello 0-100 km/h col cambio DCT (10,3 per le versioni con cambio manuale). La velocità massima è di 189 km/h per tutti i tipi di trasmissione.

Allestimenti e dotazione

Quattro gli allestimenti: Business, Style, GT-line e GT-line Plus, tutti offerti con la garanzia di 7 anni o 150.000 km.

Già la dotazione di serie della Kia Sportage è piuttosto completa e comprende, tra gli altri optional, fari full LED, cerchi in lega da 17”, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, sistema di navigazione con touchscreen da 12,3”, climatizzatore automatico tri-zona, mantenimento di corsia e assistenza alla frenata automatica con riconoscimento di pedoni e ciclisti.

Nella Style, l’equipaggiamento si arricchisce con la Smart Key, il cruise control adattativo con funzione Stop&Go, l’Highway Driving Assist, i paddles al volante, i cerchi in lega da 18” e il quadro strumenti Supervision Cluster da 12,3”.

Nella GT-line si aggiungono fari posteriori full LED, griglia anteriore in nero lucido, sedili anteriori riscaldabili, postazione di ricarica wireless per lo smartphone e sistemi di sicurezza come il Blind Spot Collision Avoidance Assist e il Rear-Cross Collision Avoidance Assist.

Infine, nella GT-line Plus si hanno a disposizione anche il Remote Smart Parking Assist, il tetto panoramico elettrico, il Surround View Monitor e il sistema audio premium Harman Kardon.

Per determinate versioni della Kia si può richiedere l’aggiunta dei pacchetti Paranoma Sunroof & Verniciatura Bi-Color che comprendono il tetto panoramico, l’illuminazione interna a LED, il tetto in colore a contrasto nero e il Premium Pack.

Quest’ultimo aggiunge i sedili in pelle regolabili elettricamente e con funzione di ventilazione. Le tinte disponibili sono 13 (oltre alle 8 bicolori), mentre sono 4 gli stili dei cerchi in lega presenti nel catalogo.