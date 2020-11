Impariamo a conoscere i SUV e crossover con motorizzazione ibrida plug-in perché già oggi e in un futuro molto prossimo i listini di quasi tutti i marchi auto ne saranno pieni.

Per questo abbiamo voluto testare nella prova consumi reali un novità da poco arrivata sul mercato, la Citroen C5 Aircross ibrida plug-in che sfrutta il suo 1.6 turbo benzina e un motore elettrico per sviluppare 225 CV sulle ruote anteriori.

I consumi del SUV medio/compatto francese si sono fermati a quota 4,70 l/100 km (21,28 km/l) e la spesa per il viaggio è rimasta entro i 27,10 euro (24,01 euro di benzina + 3,09 euro di elettricità). In uscita da Roma ha percorso 58 km in modalità elettrica al 100%.

Efficienza buona in rapporto a peso, dimensioni e potenza

Il risultato di 4,70 l/100 km è adeguato alla mole e al peso di questa Citroen C5 Aircross Hybrid 225 che sulla bilancia segna quasi 1.800 kg, ma leggermente lontano dall'efficienza registrata da altri SUV ricaricabili alla spina. Fra le prove più recenti comprese nella classifica consumi reali ricordiamo infatti la media decisamente migliore registrata dalla Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid (3,80 l/100 km - 26,3 km/l) e i 4,05 l/100 km (24,6 km/l) della cugina a trazione integrale Peugeot 3008 Hybrid4 300.

Consumi superiori alla francese li hanno registrati invece SUV 4x4 plug-in come la Jeep Renegade 4xe Trailhawk (5,20 l/100 km - 19,2 km/l) e la MINI Cooper S E ALL4 Countryman (5,25 l/100 km - 19,0 km/l) a pari merito con l'Audi Q5 55 TFSI e quattro S tronic. A titolo di curiosità ricordiamo che la C5 Aircross BlueHDi 130 con un motore diesel molto meno potente aveva segnato consumi quasi uguali alla plug-in, ovvero 4,50 l/100 km (22,2 km/l).

Anche per lei incentivi statali fino a 6.500 euro

L'auto provata nel completissimo allestimento Shine e alcuni optional come i cerchi da 19", il tetto panoramico apribile, gli interni in pelle e il colore bianco perlato portano il prezzo finale oltre quota 48.000 euro (salvo promozioni), ma gode degli incentivi statali. Con la rottamazione lo sconto statale e del venditore (fascia 21-60 g/km di CO2) tocca i 6.500 euro, 3.500 euro senza rottamazione.

La potenza combinata di 225 CV espressa dai due motori è adeguata alla massa della C5 Aircross che sa scattare bene in ogni situazione, mentre l'assetto con sospensioni morbide e ultra confortevoli può risultare un po' fastidioso per chi è più sensibile al mal d'auto. Gli ausili alla guida, numerosi e ben gestibili, offrono un grande aiuto nella guida più rilassata e sicura, con il cambio automatico EAT8 che svolge egregiamente il suo compito.

Fa quasi sempre 50 km in elettrico

La batteria da 13,2 kWh di capacità consente di ottenere sempre discrete percorrenze con un pieno, mantenendo si quasi sempre sopra i 50 km di autonomia. Anche i consumi a batteria carica sono apprezzabili in ogni situazione di guida.

I consumi a batteria carica

Traffico in città (Roma): 20,1 kWh/100 km (4,9 km/kWh)

64 km di autonomia

64 km di autonomia Economy run: 15,0 kWh/100 km (6,6 km/kWh)

88 km di autonomia

Discreti i consumi a benzina

Buoni, ma non eccezionali, i consumi di benzina quando la batteria è scarica, con il serbatoio da 43 litri che aiuta ad ottenere autonomia comunque interessanti.

In particolare nei viaggi autostradali il consumo sale un po', come anche in città, mentre il massimo consumo in salita raggiunge il fondo scala della strumentazione.

I consumi a batteria scarica

Traffico in città (Roma): 6,8 l/100 km (14,7 km/l)

632 km di autonomia

632 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 6,2 l/100 km (16,1 km/l)

692 km di autonomia

692 km di autonomia Autostrada: 7,3 l/100 km (13,6 km/l)

584 km di autonomia

584 km di autonomia Economy run: 4,2 l/100 km (23,8 km/l)

1.023 km di autonomia

1.023 km di autonomia Massimo consumo: 30,0 l/100 km (3,3 km/l)

141 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Citroen C5 Aircross Hybrid 225 Shine Ibrido

(Benzina) 133 kW Euro 6d-ISC 36 g/km 33 g/km

Dati

Vettura: Citroen C5 Aircross Hybrid 225 Shine

Listino base: 43.600 euro

Data prova: 6/11/2020

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 24°/Sereno, 12°

Prezzo carburante: 1,419 euro/l (Benzina) - 0,2341 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 946

Km totali all'inizio del test: 1.489

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 81 km/h

Pneumatici: Michelin Primacy 3 - 205/55 R19 97V XL S1 (Etichetta UE: A, A, 69 dB)

Consumi

Media "reale": 4,70 l/100 km (21,28 km/l)

Computer di bordo: 4,6 l/100 km

Alla pompa: 4,8 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 27,10 euro (24,01 euro di benzina + 3,09 euro di elettricità)

Spesa mensile: 53,35 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 300 km

Quanto fa con un pieno: 915 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità

