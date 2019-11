Anche Citroen, dopo DS, Opel e Peugeot (gli altri marchi della PSA), riceverà il sistema ibrido plug in per il suo SUV di medie dimensioni.

La casa francese ha annunciato infatti che nella prima metà del 2020 arriverà sul mercato la C5 Aircross Hybrid, dotata di un ibrido con pile ricaricabili dall’esterno in grado di farle percorrere fino a 50 chilometri con una carica delle batterie, che “stoccano” 13,2 kWh di energia elettrica e si ricaricano in circa 7 ore da una presa domestica. E' possibile tuttavia sveltire le ricariche acquistando separatamente una wallbox da parete: in questo caso bastano meno di 2 ore per una ricarica completa.

A settembre 2018 la Citroen C5 Aircross Hybrid era stata anticipata dal prototipo omonimo: non sono state apportate modifiche alla carrozzeria, lunga 4,50 metri e con le tipiche linee morbide e tondeggianti della casa francese.

Per l'ecologia o le prestazioni

Le batterie, garantite per 8 anni o 170.000 chilometri, alimentato un motore elettrico da 109 CV disposto fra il motore a pistoni e il cambio automatico EAT8 a 8 rapporti, che muove la Citroen C5 Aircross Hybrid fino alla velocità di 135 km/h.

L’elettrico assiste il benzina 1.6 turbo (eroga 180 CV) quando si ha bisogno della massima potenza, che si attesta a 225 CV, o quando si sceglie la modalità di guida ibrida, che combina la spinta dei due motori nell’ottica dell’efficienza o delle prestazioni: con le batterie cariche e su percorsi poco impegnativi, la C5 Aircross Hybrid può arrivare a percorrere oltre 58,8 chilometri con 1 litro di benzina. La trazione è anteriore.

Tre modalità di guida

La gestione dei due motori spetta al guidatore, che attraverso un selettore alla destra del volante può scegliere fra diversi programmi di guida: Electric, per sfruttare solo il motore a elettroni; Hybrid, per combinare la spinta dei due motori privilegiando l’efficienza; e Sport, dove i motori elettrico e benzina rendono il SUV francese particolarmente scattante.