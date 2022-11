È arrivata sul nostro mercato un anno fa e già si è fatta notare nelle classifiche di vendita delle auto ibride plug-in. Si tratta della Lexus NX, SUV compatto di lusso di seconda generazione che con la versione 450h+ propone per la prima volta la motorizzazione ibrida plug-in.

La nuova protagonista della prova consumi reali offre una buona prova efficienza, almeno in rapporto alle dimensioni (4,66 metri di lunghezza) e alle dotazioni premium di una simile SUV crossover a trazione integrale da quasi due tonnellate. Il consumo nella prova standard Roma-Forlì è pari a 4,55 l/100 km (21,98 km/l), cui corrisponde una spesa di 33,00 euro (28,48 euro di benzina + 4,52 euro di elettricità) per l'energia del viaggio. In uscita dalla Capitale percorre 59 km in modalità elettrica.

Nella classifica consumi fa meglio di altri SUV ricaricabili

Con i suoi 4,55 l/100 km la Lexus NX ibrida plug-in con trazione integrale e motore 2.5 + due elettrici da 309 CV complessivi si posiziona poco sotto la media della classifica consumi reali, categoria PHEV. Più del nuovo SUV giapponese hanno consumato la Citroen C5 Aircross Hybrid 225 (4,70 l/100 km - 21,2 km/l), la Volvo XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid (4,80 l/100 km - 20,8 km/l), la Cupra Formentor VZ 1.4 e-Hybrid 245 CV DSG (4,95 l/100 km - 20,2 km/l) e la Lynk & Co 01 ibrida plug-in (5,00 l/100 km - 20,0 km/l), solo per citare i SUV più simili nell'efficienza.

Meglio della NX, tra i SUV, hanno invece fatto la Kia Sportage 1.6 T-GDi PHEV 265 CV 4WD 6AT (4,25 l/100 km - 23,5 km/l), la Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 GT (4,05 l/100 km - 24,6 km/l), la Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid 2WD (3,80 l/100 km - 26,3 km/l) e la capolista Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (3,25 l/100 km - 30,7 km/l).

Qualità, comfort e ausili alla guida di alto livello

L'auto provata è in allestimento Luxury, il top di gamma assieme alla Sport che offre già di serie cerchi in lega da 20", fari tri-LED, head-up display, telecamera posteriore, rivestimenti in pelle e dettagli in legno nell'abitacolo, oltre ai sedili elettrici con memoria.

Tra i pochi optional a pagamento c'è la vernice metallizzata che porta il prezzo di listino a quota 76.700 euro, ovvero decisamente oltre il limite di spesa dei 54.900 euro posto come tetto per ottenere gli incentivi statali.

Tra i pregi di questa Lexus NX ricaricabile alla spina ci sono in primo luogo la qualità dei materiali e delle finiture, sia fuori che dentro, ma anche le dotazioni di sicurezza e gli ausili alla guida precisi e affidabili. I 309 CV totali le donano ottime prestazioni su strada e ogni viaggio è fatto nel massimo relax e silenzio a bordo della NX.

Fa 50 km e anche di più in elettrico

Tornando ai consumi, va detto che in modalità puramente elettrica i 50 km di autonomia sono sempre alla portata (grazie alla batteria da 18,1 kWh), con punte vicino agli 80 km se si guida su percorsi extraurbani da economy run.

Quando la batteria è scarica i consumi di benzina crescono un po', ma restano decisamente entro i limiti accettabili per la categoria e le prestazioni di questo SUV compatto tendente al "medio". Il serbatoio da 55 litri di benzina garantisce autonomie nell'uso quotidiano vicine ai 900 km.

I consumi a batteria scarica

Misto urbano-extraurbano: 5,7 l/100 km (17,5 km/l)

962 km di autonomia

962 km di autonomia Autostrada: 7,5 l/100 km (13,3 km/l)

731 km di autonomia

731 km di autonomia Economy run: 4,3 l/100 km (23,2 km/l)

1.276 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Lexus NX 450h+ AWD Plug-In Luxury Ibrido

(Benzina) 136 kW Euro 6d-ISC-FCM 1.990 kg 25 g/km

Dati

Vettura: Lexus NX 450h+ AWD Plug-In Luxury

Listino base: 75.500 euro

Data prova: 13/10/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 20°/Sereno, 16°

Prezzo carburante: 1,739 euro/l (Benzina) - 0,25 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 924

Km totali all'inizio del test: 8.546

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 76 km/h

Pneumatici: Bidgestone Alenza 001 RFT - 235/50 R20 100V - (Etichetta UE: C, B, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 4,55 l/100 km (21,98 km/l)

Computer di bordo: 4,5 l/100 km

Alla pompa: 4,6 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 33,00 euro (28,48 euro di benzina + 4,52 euro di elettricità)

Spesa mensile: 63,30 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 253 km *

Quanto fa con un pieno: 1.209 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità



