Dopo aver conquistato il titolo di Lexus più venduta in Europa, con più di 175.000 unità, per il SUV medio NX è arrivato il momento di scendere in strada nella sua seconda generazione. Lo fa con un carico importante di novità che riguarda tutti i suoi aspetti, in particolar modo la motorizzazione ibrida, per la prima volta su una Lexus anche di tipo plug-in.

L'abbiamo provata sulle strade di Palma di Maiorca in versione 350h, la full-hybrid, e 450h+, con batteria ricaricabile da 18,1 kWh e un'autonomia dichiarata che, su ciclo urbano, può sfiorare i 100 km.

Esterni | Interni | Guida | Curiosità | Prezzi

Esterni

Dato il successo riscosso dal modello precedente, la Lexus NX del 2021 non si discosta dalle linee e dalle proporzioni originarie. Questo non significa che cambi poco: il comparto anteriore è nettamente più moderno, con un calandra verticale e i gruppi ottici (anche a matrice di LED) che integrano la firma luminosa dei LED diurni.

Elegante e raffinato il posteriore, con la striscia a LED che si estende sul portellone congiungendo i fanali a LED.

Un tocco premium anche la sostituzione del logo con la scritta del brand per esteso. Sono 11 i colori disponibili per la carrozzeria, mentre i cerchi vanno da 18 a 20".

Parlando di dimensioni, la NX cambia poco: la crescita in lunghezza si attesta a 2 cm e lo stesso vale per la larghezza. Il passo è cresciuto di 3 cm.

Interni

È dentro che i progettisti si sono maggiormente concentrati per dare alla seconda generazione di NX una nuova identità, più digitale, connessa e, soprattutto, ergonomica. Da questo punto di vista, i tasti rispetto alla precedente generazione sono stati ridotti quasi della metà e la maggior parte delle funzioni integrate nel display centrale rivolto verso il guidatore, che ha una diagonale da 9,8" o da 14" a seconda delle versioni e che può vantare un'ottima risoluzione e fluidità.

La leva del cambio shift-by-wire (a controllo elettronico e non meccanico) è molto piacevole e fluida da azionare. Serve invece giusto un po' di tempo per abituarsi ai tasti a sfioramento sulle razze del volante che mostrano le loro funzioni nell'head-up display, ma dopo qualche ora di utilizzo diventano pratici.

La cura riservata nell'assemblaggio e nella scelta dei materiali è di alto livello. Ovunque i rivestimenti sono morbidi al tatto e i vani portaoggetti rivestiti di moquette, anche quelli secondari. Si possono scegliere 6 diversi ambienti tra i pellami disponibili, così come 4 tipi di inserti.

L'abitacolo è spazioso e anche in tre, dietro, non si sta scomodi perché il tunnel centrale è poco rialzato. Nessun problema per ginocchia o testa degli occupanti, che possono anche contare sulla climatizzazione e su tre prese di ricarica.

Nota di merito, poi, al bagagliaio: il vano offre 545 litri di capacità minima, circa un centinaio in più delle rivali dirette plug-in, e non cambia in base al tipo di powetrain. Questo perché la batteria è stata, sin dalle prime fasi progettuali, integrata nel pavimento dell'auto, senza sottrarre volumetria utile. Intelligente la cappelliera ripiegabile, peccato invece non ci sia una botola centrale sullo schienale del divano.

Guida

La novità nella novità, cioè la versione plug-in 450h+, è equipaggiata con motore 2.5 benzina a ciclo Atkinson da 185 CV. Il motore elettrico anteriore eroga 134 kW e il posteriore 40, per un totale di sistema di 309 CV. Per lo 0-100 km/h servono 6,3" e la velocità massima in elettrico è di 135 km/h.

Oltre alla modalità elettrica ci sono varie modalità di utilizzo, come la possibilità di ricaricare la batteria tramite motore termico, di conservare uno stato di carica oppure di lasciare piena autonomia al sistema ibrido.

Ci sono anche le tre modalità di guida classiche, chiamiamole così, cioè Eco, Normal e Sport, che sulla F Sport diventa Sport S e Sport+. Sulla versione F Sport, è possibile avere gli ammortizzatori a controllo elettronico e c’è anche una modalità Custom per cucirsi addosso i vari parametri.

Con le palette al volante si possono poi scegliere 6 livelli di forza frenante del motore elettrico. La trasmissione è l’eCVT a variazione continua del gruppo Lexus-Toyota che, con un’aiuto elettronico, riesce a mitigare l’effetto di sconnessione tipico di queste unità, a vantaggio della fluidità di marcia.

La batteria da 18,1 kWh si ricarica in circa 2 ore e mezza dalla presa domestica, utilizzando il caricatore di bordo da 6,6 kW. Interessante ciò che Lexus dichiara, e cioè che a batteria scarica il sistema mantiene un’efficienza elevata che consente alla NX plug-in di consumare il 30% in meno delle rivali a parità di condizioni.

La full hybrid 350h monta lo stesso 2.5 a benzina (ma la sua potenza è di 190 CV). In totale il sistema eroga 244 CV e, al contrario della PHEV, si può avere anche con la sola trazione anteriore, senza il secondo motore elettrico al retrotreno.

Da un punto di vista della dinamica, la NX, che è basata sulla piattaforma GA-K, è torsionalmente più rigida del 30% rispetto a prima e il baricentro è stato abbassato di 2 cm. Complici le barre antirollio all’anteriore e al posteriore e uno sterzo diretto e leggero, in curva la NX è agile e precisa, grazie anche alla coppia dell’elettrico sempre pronta a spingere.

Allo stesso modo è ben tarato l’assorbimento, anche coi cerchi da 20 pollici. Le asperità vengono assorbite bene, senza alcuna vibrazione, ma senza penalizzare il rollìo in curva. Vista poi anche la sua aerodinamica e la cura per i materiali isolanti, una delle principali caratteristiche della nuova NX è la sua capacità di insonorizzazione, per una vita a bordo di altissimo livello.

Sul versante della sicurezza, il pacchetto Safety System è sempre di serie ed è molto completo, con tutti i dispositivi ADAS che sono stati affinati nel funzionamento.

Curiosità

La nuova NX, nelle versioni alto di gamma, possono essere dotate dell'impianto audio Mark Levinson Premium Surround Sound. Conta su 17 altoparlanti e gli speaker e i tweeter sono posizionati all'altezza delle spalle degli occupanti, per creare due ambienti acustici separati, isolati e avvolgenti a 360°.

Tra i vari brevetti che garantiscono una riproduzione audio eccelsa, c'è un codec che si chiama ClariFi 2.0 che ricrea la qualità del suono persa nei file compressi come .mp3 e musica in streaming.

Prezzi

Per la 350h, i prezzi di listino partono da 58.000€ per la versione Premium fino ai 65.000€ della versione Luxury. Questi scendono rispettivamente a 51.000€ per la Premium e €58.000 per la Luxury grazie ai Bonus Lexus, in caso di permuta o rottamazione. I prezzi per la NX 450h+ plug-in partono da 65.000€ per la versione Premium fino a 72.000€ per la Luxury, prezzi che scendono anche in questo caso di 7.000€.

Non mancano formule alternative all'acquisto. L’offerta Lexus Easy - 48mesi/20.000Km - propone una rata da 450€ per la versione full-hybrid e da 485€ per la plug-in, iva inclusa.

Con la formula di noleggio a lungo termine KINTO One, per la versione Premium è richiesto un canone di €475 + iva al mese, per un chilometraggio di 15.000 km annui ed una durata di 36 mesi. Con un aggiunta di €30 + iva al mese si può invece prendere la plug-in.

Lexus estende poi anche alla N'È full hybrid il WeHybrid Lexus Insurance, la polizza RC Auto il cui premio dipende solo dal chilometraggio percorso con il motore termico, poiché i chilometri percorsi in modalità EV sono gratuiti.

Lexus NX 450h+ plug-in: la scheda