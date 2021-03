La più virtuosa tra le Audi Q5 è finalmente disponibile per gli ordini. Come da recente tradizione, i modelli ibridi alla spina sono commercializzati in due livelli di potenza. L'autonomia non cambia, essendo il pacco batterie sempre lo stesso, nello specifico un accumulatore da 17,9 kWh. Mentre i prezzi partono da 59.750 euro.

In formazione

La nuova Audi Q5 TFSI e quattro S tronic, è equipaggiata di motore a quattro cilindri di due litri di cilindrata. Ovviamente si tratta di un'unità sovralimentata, provvista di iniezione diretta della benzina.

L'unità elettrica è stata invece inserita nel cambio doppia frizione. Una terza frizione provvede a disaccoppiare il motore termico e quello elettrico. Da quest'ultimo dipende sostanzialmente la potenza complessiva di sistema, facilmente identificabile dalla denominazione completa del modello. Infatti la Q5 50 TFSI e vanta 299 CV e 450 Nm di coppia motrice, mentre la variante 55 TFSI e sfonda quota 367 CV e 500 Nm.

In entrambi i casi la trazione quattro è d'obbligo, tratto distintivo di ogni Audi che si rispetti. Quanto invece alle performance, vale per entrambe il dato riferito all'autonomia nel solo modo elettrico, essendo il pacco batteria agli ioni di litio lo stesso: 62 km nel ciclo combinato misurato secondo lo standard WLTP.

Quanto a prestazioni invece, la 50 TFSI e passa da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi, la 55 TFSI e in 5,3. Consumi ed emissioni sono similari, con la prima che dichiara 1,5-1,8 l/100 km a fronte di 35-42 g/km di CO2 nel ciclo combinato; mentre la seconda si attesta a quota 1,6-1,8 l/100 km e 37-42 g/km di CO2.

La compri o la noleggi

Prima di entrare nel dettaglio dei prezzi e degli allestimenti, è giusto ricordare i tempi di ricarica dell'ibrida plug-in firmata Audi. Il caricatore di bordo può assorbire potenze sino a 7,4 kW (ovviamente in corrente alternata). Quindi nella migliore delle ipotesi saranno necessarie circa 2,5 ore per una carica completa.

Quanto invece alle versioni, la nuova Q5 50 TFSI e sarà disponibile nelle varianti d'ingresso, Business, Business Advance, S line ed S line Plus, mentre la 55 TFSI e sarà venduta solo nel formato S line ed S line Plus. La prima parte da 59.750 euro, la seconda da una quota di 71.200. Sono però state messe a punto delle formule sia di finanziamento che di noleggio a lungo termine.