Dopo 20 anni passati a percorrere le strade degli Stati Uniti, dove è classificata come mid-size SUV, la Toyota Highlander sbarca in Europa - Italia compresa - dove con i suoi quasi 5 metri di lunghezza entra nel segmento dei SUV XL.

Un debutto merito della motorizzazione ibrida, unica scelta per il Vecchio Continente, con prezzi a partire da 52.200 euro e inizio commercializzazione prevista per gennaio 2021.

Ibrida integrale

A differenza del mercato statunitense, dove è disponibile anche col solo 4 cilindri di 2,5 litri e il V6 3.5, in Italia la Toyota Highlander sarà in vendita unicamente col powertrain full hybrid da 248 CV composto dal 2.5 benzina da 190 CV e 2 motori elettrici (uno per asse) rispettivamente da 182 e 55 CV alimentati da un pacco batterie da 6,5 Ah al nichel-metallo idruro.

Uno schema che replica quanto già visto sulla RAV4, con la trazione integrale ibrida AWD-i con consumi (calcolati secondo lo standard WLTP) compresi tra 13,9 e 15,2 km/l ed emissioni di CO2 da un minimo di 149 a un massimo di 162 g/km, a seconda dell'allestimento.

7 posti, 3 allestimenti

Lunga 4,95 metri, larga 1,93, altra 1,75 e con passo di 2,85 metri la Toyota Highlander permette di viaggiare fino in 7, con 268 litri di bagagliaio quando si viaggia con tutte e 3 le file occupate, per passare a 658 se si è in 5 e arrivare al massimo 1.909 con il divanetto centrale abbattuto.

Tanto spazio in un'abitacolo che a livello di arredamento riprende quanto già visto sulle ultime Toyota in commercio, con strumentazione digitale e analogica, monitor dell'infotainment sistemato sulla sommità della plancia e un design molto classico.

Disponibile in 3 allestimenti (Trend, Lounge ed Executive) la Highlander offre di serie cerchi in lega da 18", luci anteriori LED, monitor touch da 8", vano per la ricarica wireless dello smartphone, sedili anteriori riscaldati e pacchetto di assistenti alla guida Toyota Safety Sense.

L'allestimento di mezzo aggiunge cerchi in lega da 20", sedili in pelle e regolabili elettricamente, paddle al volante, portellone posteriore ad apertura elettrica, navigatore satellitare e impianto audio JBL. Infine la top di gamma di serie monta sedili in pelle traforata, con quelli anteriori ventilati e posteriori riscaldabili, head up display, telecamere esterne a 360°, monitor centrale da 12,3" e tetto panoramico.

I prezzi della Toyota Highlander