Lunghezza: 4.500 mm

Larghezza: 1.865 mm

Altezza: 1.650 mm

Passo: 2.680 mm

Bagagliaio: min. 546-616 litri/max. 1.725-1.795 litri

Hyundai Tucson è uno dei modelli di maggior successo tra i SUV compatti sin dal 2004, quando la prima generazione ha debuttato sui mercati mondiali. Da allora le generazioni sono diventate quattro e le misure sono aumentate gradualmente fino a portare il modello, oggi ricco di versioni ibride, a occupare il cuore del segmento C offrendo un valido equilibrio tra spazi e ingombri.

Hyundai Tucson, le dimensioni

La lunghezza della Hyundai Tucson è aumentata di appena 25 mm rispetto al modello precedente, da 4.485 a 4.500 mm, esatti, che diventano 4.510 con l'allestimento sportivo N Line.

Anche la larghezza, superiore agli 1,865 mm, e l'altezza, 1.650 mm, sono cresciute, in questo caso di 15 e 5 mm rispettivamente. L'ultima misura cresciuta su Hyundai Tucson è il passo, ossia la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, che è aumentato di 10 mm, raggiungendo i 2.680 mm.

Hyundai Tucson ibrida plug-in

Hyundai Tucson, abitabilità e bagagliaio

Hyundai Tucson offre spazi più che buoni per i 5 occupanti, poco meno di 1 metro per le gambe dei passeggeri posteriori e oltre 1 per gli anteriori, ben oltre 1,4 metri per la testa in entrambe le file.

Il bagagliaio varia leggermente a seconda della motorizzazione e curiosamente, la capienza maggiore non la offrono i motori non elettrificati: la versione più capiente, con 616 litri, è quella full Hybrid, mentre i motori mild hybrid e quello plug-in scendono a 577 e 546.

Hyundai Tucson ibrida plug-in, il bagagliaio Nuova Hyundai Tucson, il bagagliaio

La differenza, come sovente accade, è nel doppio fondo, più o meno ingombro. Il resto del bagagliaio infatti è identico, ampio e con piano di carico allineato alla battuta del portellone. Abbattendo interamente il divano, che ha lo schienale frazionato in 3 parti, si arrivano ad avere a disposizione da 1.725 a quasi 1.800 litri.

Hyundai Tucson ha una gamma motori che comprende benzina e diesel tutti 1.6 turbo in gran parte elettrificati con sistemi mild hybrid a 48V (MHEV), alcuni disponibili anche con cambio doppia frizione DCT o manuali con frizione elettroattuata iMT.

In aggiunta ci sono gli ibridi veri e propri, un full hybrid e un plug-in hybrid con batteria ricaricabile. Entrambi hanno alla base il 1.6 a benzina e il cambio automatico a 6 rapporti, con la trazione integrale AWD di serie o a richiesta.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.6 T-GDi MHEV/DCT 150 CV Benzina Anteriore, cambio manuale o automatico 1.6 T-GDi HEV AT6/AT6 AWD 230 CV Benzina/elettrica Anteriore o integrale, cambio automatico 1.6 T-GDi PHEV AT6 AWD 265 CV Benzina/elettrica Integrale, cambio automatico 1.6 CRDi 115 CV Gasolio Anteriore, cambio manuale 1.6 CRDi MHEV/DCT/DCT AWD 136 CV Gasolio Anteriore o integrale, cambio manuale o automatico

Hyundai Tucson, le concorrenti di dimensioni simili

Hyundai Tucson si trova nella fascia più ricca di concorrenti: nella fascia compresa tra 4,40 e 4,60 metri ci sono infatti una ventina di SUV compatti molto vicini per caratteristiche e spazio, cosa che rende il confronto più serrato.