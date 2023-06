Lo devo ammettere: ci ho messo qualche minuto in più per abituarmi a guidare in modalità puramente elettrica l'auto di questa prova. Perché? Semplicemente perché l'Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 è la prima auto dello storico marchio italiano a poter viaggiare a zero emissioni per diversi chilometri.

Alla fine della classica prova dei consumi reali l'Alfa Romeo Tonale ibrida plug-in spinta dal motore 1.3 turbo e dall'elettrico e con una potenza complessiva di 280 CV sulle quattro ruote motrici ha ottenuto una media di 5,40 l/100 km (18,52 km/l). La spesa per benzina ed elettricità usate nel viaggio di 360 km da Roma a Forlì è pari a 39,81 euro (35,94 euro di benzina + 3,87 euro di elettricità), mentre per uscire dalla Capitale il SUV ha percorso 56 km in modalità elettrica.

Non domina la classifica consumi reali

Con i suoi 5,40 l/100 km l'Alfa Romeo Tonale ibrida plug-in va a posizionarsi nella parte bassa della classifica consumi reali, categoria plug-in hybrid, subito dietro alla "cugina" Jeep Compass PHEV 4xe (5,35 l/100 km - 18,6 km/l) e all'Audi Q5 55 TFSI e quattro (5,25 l/100 km - 19,0 km/l).

Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4, la vista anteriore

La Tonale fa poco meglio di Jaguar F-Pace P400e AWD e DS 7 E-Tense 360 4x4, entrambe a quota 5,50 l/100 km (18,1 km/l), ma anche di Range Rover P510e PHEV AWD (5,60 l/100 km - 17,8 km/l) e di Range Rover Evoque P300e PHEV AWD (6,35 l/100 km - 15,7 km/l).

Le poche plug-in di potenza e categoria simile alla Tonale che fanno meglio dell'italiana sono Cupra Formentor VZ 1.4 e-Hybrid 245 CV (4,95 l/100 km - 20,2 km/l), Lexus NX 450h+ AWD Plug-In (4,55 l/100 km - 21,9 km/l), Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 (4,50 l/100 km - 22,2 km/l) e DS 4 E-Tense 225 (4,20 l/100 km - 23,8 km/l).

Sportiva come un'Alfa

L'auto che ho provato è in pratica la top di gamma, quell'Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 Veloce che ha già di serie cerchi da 19", doppio terminale di scarico cromato, vetri oscurati, pinze freno Brembo rosse, fari LED matrix adattivi, sospensioni adattive, pedaliera sportiva e palette del cambio al volante in alluminio.

Alfa Romeo Tonale, gli interni

La presenza di optional importanti come i cerchi da 20", la vernice metallizzata Blu Misano, il Pack Techno, il Pack Premium Harman&Kardon e il Winter Pack porta il prezzo di listino vicino ai 63.000 euro. Una cifra che esclude questa Tonale dagli incentivi statali, ma che a fronte dei 280 CV effettivi ha 132 kW omologati sul libretto (i 180 CV del motore a benzina) e quindi non paga il superbollo.

I 280 CV, ottenuti aggiungendo un motore elettrico da 122 CV sull'asse posteriore, offrono sempre uno scatto piacevole per accelerazioni e sorpassi, con la possibilità di avere il massimo delle prestazioni in modalità Dynamic. Solo il cambio automatico a 6 rapporti risulta in alcuni casi non velocissimo, mentre l'assetto sportivo è all'altezza delle aspettative.

La prima prova in pista della Tonale Plug-in Hybrid Q4

Almeno 50 km in elettrico

Con la batteria da 15,5 kWh completamente carica, la Tonale Plug-in Hybrid Q4 percorre mediamente 50 km in modalità elettrica al 100%. Quest'autonomia può anche avvicinarsi agli 80 km guidando su percorsi extraurbani da economy run a velocità ridotta e costante.

Quando la batteria è scarica i consumi si fanno notare e dimostrano una tendenza alla sete di benzina, soprattutto guidando in maniera scattante nel traffico cittadino. Anche l'autostrada impone un consumo un po' sopra alla media, ma commisurati alle prestazioni della Tonale PHEV. Il serbatoio da 43 litri permette di percorrere sempre più di 500 km con un pieno.

Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4, la vista posteriore

I consumi a batteria scarica

Misto urbano-extraurbano: 7,4 l/100 km (13,5 km/l)

580 km di autonomia teorica

580 km di autonomia teorica Autostrada: 8,4 l/100 km (11,9 km/l)

511 km di autonomia teorica

511 km di autonomia teorica Economy run: 4,4 l/100 km (22,7 km/l)

976 km di autonomia teorica

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 Veloce Ibrido

(Benzina) 132 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.835 kg 32 g/km

Dati

Vettura: Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 Veloce

Listino base: 55.900 euro

Data prova: 15/06/2023

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 24°/ Sereno, 19°

Prezzo carburante: 1,849 euro/l (Benzina) - 0,25 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 967

Km totali all'inizio del test: 4.133

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 74 km/h

Pneumatici: Bridgestone Turanza T005 - 235/40 R20 96V XL AR (Etichetta UE: C, A, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 5,40 l/100 km (18,52 km/l)

Computer di bordo: 5,3 l/100 km

Alla pompa: 5,5 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 39,81 euro (35,94 euro di benzina + 3,87 euro di elettricità)

Spesa mensile: 79,88 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 200 km *

Quanto fa con un pieno: 796 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità



