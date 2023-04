Per l’acquisto di auto ibride plug-in, ci sono ancora incentivi statali con la rottamazione, ma anche sconti senza auto da rottamare: anche per l’Alfa Romeo Tonale, quindi, si può contare in aprile su uno sconto di 2.000 euro.

Partendo quindi da 50.560 euro anziché 52.560 euro, per l’Alfa Romeo Tonale 1.3 Plug-In Hybrid Q4 da 280 CV, nell’allestimento Edizione Speciale, viene richiesto un anticipo di 12.932 euro.

Le rate mensili sono 35 da 490 euro (TAN 6,70%, TAEG 7,61%), mentre la maxi rata finale ammonta a 28.929 euro, con un limite massimo di 45.000 km in caso di sostituzione o restituzione, e un costo esubero di 0,1 euro al chilometro.

L’offerta comprende tra l’altro la garanzia per tutti i tre anni di finanziamento, o 120.000 km totali, e la eProWallbox; si tratta di servizi facoltativi, ma inclusi negli importi di esempio.

Vantaggi

Grazie agli ecoincentivi, che con la rottamazione arrivano fino a 4.000 euro, anche una vettura recente come la Tonale può ottenere uno sconto iniziale cone una rateazione inferiore ai 500 euro al mese che comprende garanzia, identicar, assicurazione gomme e wallbox.

Svantaggi

Alfa Romeo non include altri sconti sul prezzo iniziale, a parte i 2.000 euro di incentivi.

In sintesi