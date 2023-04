Nei primi tre mesi del 2023 le vendite di Alfa Romeo in Italia sono triplicate, un risultato davvero notevole che permette alla Casa del Biscione di superare nel trimestre marchi importanti come MINI, Mazda e Volvo e di avvicinarsi a un altro fenomeno di mercato come DR Automobiles.

In pratica da gennaio a marzo 2023 sono state immatricolate in Italia 6.535 Alfa Romeo contro le 2.157 del primo trimestre 2022 (+202,97%), con una quota di mercato che è passata dallo 0,64% all'1,53%. Il merito è in gran parte dell'Alfa Romeo Tonale che è stata consegnata a 4.524 clienti e rappresenta quindi il 69,2% dell'intero immatricolato italiano del marchio. La Tonale si conferma anche la più venduta in Italia nella categoria dei C-SUV premium.

Porte aperte Alfa Romeo il 15 e 16 aprile

Anche Giulia e Stelvio hanno però contribuito a questo successo, con l'arrivo in concessionaria del model year 2023 che ha permesso di far segnare a marzo un +35% rispetto al mese precedente.

Anche per festeggiare questi risultati, Alfa Romeo organizza un nuovo fine settimana Porte Aperte nelle concessionarie del marchio, il Tribe Weekend di sabato 15 e Domenica 16 aprile.

I numeri del successo di Tonale

Per capire a pieno il successo di vendite dell'Alfa Romeo Tonale basta invece scorrere la classifica italiana dei C-SUV premium più venduti, ovvero quei SUV e crossover che hanno finiture, dotazioni e brand di livello superiore.

In cima alla graduatoria gennaio-marzo 2023 c'è proprio la Tonale che supera anche le storiche best-seller Audi Q3, Mercedes GLA e, Cupra Formentor e Volvo XC40.

Vendite in Italia 2023 (gen-mar) Alfa Romeo Tonale 4.524 Audi Q3 4.189 Mercedes GLA 3.466 Cupra Formentor 3.108 BMW X1 3.030 MINI Countryman 3.022 Volvo XC40 2.781 Mazda CX-30 1.542 Mercedes GLB 1.030 DS 4 870 BMW X2 845 Range Rover Evoque 725 Mazda CX-5 472 Land Rover Discovery Sport 332 Lexus UX 163 Jaguar E-Pace 93

Alfa Romeo Tonale, la prova dell'ibrida plug-in

Guardando invece ai dati di immatricolazione dell'intero 2022 è facile notare come la Tonale sia riuscita in una "rimonta" davvero formidabile rispetto allo scorso anno, quando le vendite del SUV italiano erano partite solo nel mese di maggio.

Vendite in Italia 2022 Audi Q3 13.206 Mercedes GLA 10.863 Cupra Formentor 9.965 Volvo XC40 9.136 MINI Countryman 8.171 Alfa Romeo Tonale 4.661 Range Rover Evoque 4.528 Mazda CX-30 4.105 BMW X1 3.968 Mercedes GLB 3.069 BMW X2 2.932 DS 4 2.272 Jaguar E-Pace 1.680 Land Rover Discovery Sport 1.460 Lexus UX 1.278 Mazda CX-5 1.048

Tonale cresce anche in Europa

Allargando invece lo sguardo al mercato europeo è possibile vedere come nel primo bimestre del 2023 l'Alfa Romeo Tonale abbia già superato concorrenti dirette come Range Rover Evoque, DS 4 e BMW X2, avvicinandosi a grandi passi a Mazda Cx-30 e Mercedes GLB.

Vendite in Europa 2023 (gen-feb) Volvo XC40 16.896 Audi Q3 15.033 Cupra Formentor 11.681 BMW X1 10.491 Mercedes GLA 9.038 Mazda CX-5 7.081 MINI Countryman 6.901 Mercedes GLB 5.212 Mazda CX-30 4.793 Alfa Romeo Tonale 4.425 DS 4 3.395 Range Rover Evoque 3.254 BMW X2 2.580 Land Rover Discovery Sport 1.668 Lexus UX 1.636 Jaguar E-Pace 403

Nell'annunciare i risultati del primo trimestre 2023, il Managing Director di Alfa Romeo in Italia Raffaele Russo dice:

"Sono molto orgoglioso di questo straordinario Q1 che consolida l’ottimo avvio dell’anno di Alfa Romeo e, di conseguenza, conferma che la strada intrapresa sia quella giusta.

Raffaele Russo - Managing Director Alfa Romeo Italia