La più potente delle DS 4 attualmente a listino è l'ibrida plug-in E-Tense da 225 CV e proprio questa è la protagonista della nuova prova consumi reali. La berlina crossover francese ricaricabile alla spina che sfida le tedesche del segmento C premium ottiene nel percorso di 360 km da Roma a Forlì un ottima media di consumo di 4,20 l/100 km (23,81 km/l).

La spesa per il viaggio è di 29,39 euro (26,29 euro di benzina + 3,10 euro di elettricità), mentre in uscita da Roma percorre 58 km in modalità elettrica prima di esaurire il pieno della batteria da 12,4 kWh.

Bene i consumi, ma non da record

Come detto, il risultato di 4,20 l/100 km della DS 4 E-Tense 225 è ottimo in assoluto, vale una buona posizione nella classifica consumi reali, categoria ibride plug-in. Occorre però evidenziare che non si tratta di un record, ma di una prestazione brillante che non va a intaccare la supremazia di un'altra compatta premium come la Mercedes Classe A ibrida plug-in (3,00 l/100 km - 33,3 km/l) o la Classe B ibrida plug-in (3,55 l/100 km - 28,1 km/l).

La DS 4 elettrificata riesce però a superare un'altra rivale come l'Audi A3 Sportback 40 TFSI e (4,30 l/100 km - 23,2 km/l) e SUV veri e propri come Volvo XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid (4,80 l/100 km - 20,8 km/l), Cupra Formentor VZ 1.4 e-Hybrid 245 CV (4,95 l/100 km - 20,2 km/l) e Lynk & Co 01 (5,00 l/100 km - 20,0 km/l).

Rilassante, spaziosa, ben rifinita e assettata

La vettura provata è una DS 4 E-Tense 225 Cross Rivoli, allestimento quasi top di gamma che nella dotazione di serie ha già di serie le barre nere sul tetto, i cerchi da 19", vetri posteriori oscurati, sensori di parcheggio e retrocamera, fari DS Matrix LED Vision, sedili rivestiti in pelle, cruise control adattivo e mantenimento corsia.

L'aggiunta del colore grigio cristallo, del tetto panoramico apribile e dei sedili elettrici con massaggio portano il prezzo di listino fin quasi a 56.000 euro. Per poco non rientra quindi nel limite di spesa di 54.900 euro, soglia massima per poter avere l'incentivo statale di 4.000 euro (6.000 euro dal 2 novembre 2022).

La guida di questa DS 4 si dimostra molto rilassante e piacevole, con un assetto che asseconda bene i 225 CV del sistema ibrido 1.6 turbo benzina + elettrico, senza risultare mai troppo rigido. I materiali e il design esterno e interno di sono di alto livello e anche l'abitabilità non delude. Bene il cambio automatico 8 marce e gli ausili alla guida, con qualche miglioramento possibile per il mantenimento corsia. Manca invece l'utile funzione auto hold per le soste al semaforo.

I 50 km in elettrico sono alla sua portata

Nell'utilizzo quotidiano con batteria carica l'autonomia a zero emissioni resta attorno ai 50 km, con un massimo di circa 70 km guidando in stile economy run e un minimo sotto i 40 km a velocità autostradale.

A batteria scarica il consumo di benzina non diventa mai troppo alto, pur non registrando particolari record di efficienza. Il serbatoio da 40 litri di benzina garantisce percorrenze vicine ai 600 km in ogni condizione di guida.

I consumi a batteria scarica

Misto urbano-extraurbano: 6,4 l/100 km (15,6 km/l)

624 km di autonomia

624 km di autonomia Autostrada: 6,8 l/100 km (14,7 km/l)

588 km di autonomia

588 km di autonomia Economy run: 3,8 l/100 km (26,3 km/l)

1.052 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) DS 4 E-Tense 225 Cross Rivoli Ibrido

(Benzina) 132 kW Euro 6d-ISC-FCM 1.653 kg 30 g/km

Dati

Vettura: DS 4 E-Tense 225 Cross Rivoli

Listino base: 50.900 euro

Data prova: 07/10/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 25°/Sereno, 23,5°

Prezzo carburante: 1,739 euro/l (Benzina) - 0,25 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 938

Km totali all'inizio del test: 13.012

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 68 km/h

Pneumatici: Michelin e.Primacy - 205/55 R19 97V XL S1 - (Etichetta UE: A, A, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 4,20 l/100 km (23,81 km/l)

Computer di bordo: 4,2 l/100 km

Alla pompa: 4,2 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 29,39 euro (26,29 euro di benzina + 3,10 euro di elettricità)

Spesa mensile: 58,43 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 274 km *

Quanto fa con un pieno: 952 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità



