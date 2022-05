Protagonista di questo nuovo episodio della prova consumi reali è l'Audi A3 Sportback ibrida plug-in dotata del motore 1.4 benzina che in combinazione col motore elettrico e il cambio automatico 6 marce doppia frizione sviluppa 204 CV.

Nel classico test di 360 km da Roma a Forlì l'Audi A3 Sportback 40 TFSI e registra un ottimo consumo medio di 4,30 l/100 km (percorrenza di 23,26 km/l), arrivando a spendere 30,92 euro per l'energia del viaggio (28,47 euro di benzina + 2,45 euro di elettricità). Non male, considerata la pioggia che ha flagellato la prova e i 51 km in modalità elettrica percorsi in uscita da Roma.

Bene nella classifica consumi

Con i suoi 4,30 l/100 km l'Audi A3 Sportback plug-in hybrid si posiziona piuttosto bene nella classifica consumi reali, categoria "PHEV", risultando leggermente più efficiente della vecchia A3 Sportback e-tron (4,35 l/100 km - 22,9 km/l), della Renault Megane Plug-In Hybrid E-TECH (4,40 l/100 km - 22,7 km/l) e della più potente Cupra Formentor VZ 1.4 e-Hybrid 245 CV (4,95 l/100 km - 20,2 km/l).

Nel segmento delle auto compatte ibride e ricaricabili alla spina hanno invece fatto meglio dell'Audi la Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid 2WD (3,80 l/100 km - 26,3 km/l), la Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (3,25 l/100 km - 30,7 km/l), la Mercedes A 250 e EQ-POWER (3,00 l/100 km - 33,3 km/l) e la campionessa Toyota Prius Plug-in Hybrid (2,50 l/100 km - 40,0 km/l).

Assetto sportivo e sicurezza

La vettura provata è un'Audi A3 Sportback 40 TFSI e Business Advanced, allestimento particolarmente ricco che vede anche l'aggiunta di vernice metallizzata, fari a LED Audi Matrix, sedili anteriori sportivi con rivestimento in pelle e cerchi Audi sport da 18" e il prezzo superare di poco i 52.000 euro, promozioni escluse.

Con questo listino e un livello di emissioni di CO2 di 34 g/km, l'A3 ibrida plug-in può godere dei prossimi incentivi statali fino a 4.000 euro con rottamazione.

Su strada questa A3 Sportback si dimostra sempre piacevole da guidare, scattante e con un assetto quasi sportivo che infonde sicurezza a questa cinque porte a trazione anteriore. Lo spazio di carico posteriore non è elevatissimo, mentre la comodità e la visibilità per i passeggeri è sempre garantita. Bene anche gli ausili alla guida.

Fa più di 50 km in elettrico

Nelle più comuni situazioni di guida quotidiana, anche a batteria scarica, l'A3 Sportback 40 TFSI e dimostra una ridotta sete di carburante, riuscendo a percorrere anche più di 700 km con il suo serbatoio da 40 litri di benzina.

Col pieno di batteria (9,8 kWh utilizzabili) e la modalità elettrica al 100% attivata la tedesca ricaricabile alla spina può percorrere da un minimo di 45 km in autostrada a un massimo di oltre 80 km su percorso extraurbano ideale. Un'autonomia media superiore ai 50 km è comunque facile da ottenere.

Il caricatore di bordo da 2,9 kW permette di fare una ricarica completa in circa 3,5 ore da una colonnina pubblica a corrente alternata, mentre sui più recenti esemplari MY2022 scendono a 2,4 ore grazie al caricatore da 3,6 kW.

I consumi a batteria scarica

Misto urbano-extraurbano: 5,7 l/100 km (17,5 km/l)

700 km di autonomia

700 km di autonomia Autostrada: 6,6 l/100 km (15,1 km/l)

604 km di autonomia

604 km di autonomia Economy run: 4,0 l/100 km (25,0 km/l)

1.000 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Audi A3 Sportback 40 TFSI e Business Advanced Ibrido

(Benzina) 110 kW Euro 6d-ISC-FCM 1.560 kg 34 g/km

Dati

Vettura: Audi A3 Sportback 40 TFSI e Business Advanced

Listino base: 45.050 euro

Data prova: 05/05/2022

Meteo (partenza/arrivo): Nuvoloso, Pioggia, 21°/Pioggia, 11°

Prezzo carburante: 1,839 euro/l (Benzina) - 0,25 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 960

Km totali all'inizio del test: 19.194

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 76 km/h

Pneumatici: Bridgestone Turanza T005 - 225/40 R18 92Y XL AO (Etichetta UE: C, B, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 4,30 l/100 km (23,26 km/l)

Computer di bordo: 4,3 l/100 km

Alla pompa: 4,3 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 30,92 euro (28,47 euro di benzina + 2,45 euro di elettricità)

Spesa mensile: 63,26 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 253 km

Quanto fa con un pieno: 930 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità





La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.