L'Audi A3 ibrida plug-in è arrivata sul mercato nel 2020. Disponibile con due diversi powertrain, da 204 e 245 CV, e con tantissimi livelli di allestimento diversi, per il 2022 riceve un nuovo caricatore di bordo in corrente alternata.

Al posto del precedente da 2,9 kW, il nuovo caricatore ha una potenza di 3,6 kW e permette di ridurre i tempi di ricarica alla colonnina o alla wallbox domestica. Inoltre, tra gli optional ora disponibili all'acquisto, la Casa introduce la possibilità di dotare l'auto dei pacchetti di ricarica Enel X.

Tempi ridotti

Il nuovo caricatore di bordo, preso in prestito dai modelli PHEV più grandi della Casa dei Quattro Anelli, permette di ridurre i tempi di ricarica fino al 25%, sia alla colonnina pubblica che alla wallbox domestica.

L'Audi A3 TFSI e è così in grado di recuperare i 67 km di autonomia in elettrico (WLTP) in al massimo 2,4 ore, considerando una situazione in cui la batteria sia totalmente scarica. Per fare un paragone, il tempo di ricarica con l'aggiornamento del 2022 diventa inferiore a quello di uno scooter elettrico, con batteria di gran lunga più piccola rispetto ai 9,8 kWh effettivi dell'Audi.

Turbo benzina e piano di ricarica

Ad affiancare il motore elettrico c'è poi sempre il classico 1.4 TFSI da 150 CV abbinato al cambio automatico doppia frizione S-tronic. Se però per voi di utilizzare benzina proprio non se ne parla, Audi mette a disposizione tra gli optional acquistabili in fase d'ordine (o successivamente tramite il portale online) anche un nuovo piano di ricarica con Enel X.

Si chiama Audi e-tron Charging Service, ed è lo stesso offerto anche per i SUV 100% elettrici della Casa, come Audi e-tron e Q4 e-tron. Permette di accedere alle oltre 19mila colonnine di ricarica del provider di energia nazionale.