Mancano ancora diversi mesi al debutto dell'Audi e-tron restyling, sia in versione SUV che Sportback. Voci vicine alla Casa ma non confermate affermano che questo lifting di metà carriera non riguarderà soltanto il design dei paraurti e qualche altro piccolo dettaglio, le nuove elettriche grandi della casa di Ingolstadt potrebbero vedere, infatti, anche un incremento di potenza e nuovi motori elettrici più moderni ed efficienti.

Design in stile Q4

Le nostre nuove foto spia mostrano gli ultimi prototipi impegnati nella fase finale di test al freddo del nord Europa. Le lievi camuffature al frontale e al posteriore potrebbero effettivamente nascondere dei paraurti in stile Audi Q4 e-tron, quindi molto più aerodinamici degli attuali della e-tron (ricordiamo che il modello è stato presentato ormai più di quattro anni fa).

Nelle foto, sotto al wrapping, nella parte anteriore, si vedono chiaramente delle piccole prese d'aria. Recentemente abbiamo partecipato all'edizione 2022 della Parigi-Dakar, qui i tecnici della Casa di Ingolstadt ci hanno mostrato la nuova tecnologia dei futuri veicoli elettrici dei quattro anelli, in cui il motore elettrico sarà affiancato da un motore termico per una collaborazione in parallelo, utile a preservare il livello di carica della batteria quando necessario (per esempio per affrontare grandi pendenze).

Le piccole prese d'aria sul frontale della e-tron Sportback potrebbero celare i primi test su strada per questa nuova tecnologia derivata dalle corse, composta per la Dakar da un motore 2.0 TSI.

Non ci sono ancora informazioni ufficiali riguardo gli interni del restyling dell'Audi e-tron. Voci vicine alla Casa ma non confermate parlano di uno schermo unico per virtual cockpit e display dell'infotainment, al posto dei tre diversi schermi attualmente utilizzati. Non è chiaro nemmeno se saranno riproposti gli specchietti digitali, quello che è certo però è che il nuovo SUV elettrico di Audi sarà aggiornato a tutte le ultime tecnologie della Casa, compresi i sistemi ADAS di Livello 2.