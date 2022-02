Non è ancora detta l’ultima parola sui motori termici e, in particolari, quelli diesel. Anche se dal 2026 Audi lancerà solo nuovi modelli elettrici, la Casa dei quattro anelli non ha dimenticato i carburanti e i propulsori che le hanno permesso di affermarsi sul mercato negli ultimi decenni.

Ecco perché i nuovi motori V6 diesel fino a 286 CV sono stati evoluti per essere riforniti con carburante sostenibile HVO ricavato dai materiali di scarto.

HVO, come si ottiene e quali vantaggi dà

L’HVO (olio vegetale idrotrattato) è ottenuto utilizzando come base prodotti come l’olio di cottura impiegato nell’industria alimentare o i residui agricoli. Incorporando l’idrogeno tramite il processo di idrogenazione, gli oli vengono convertiti in un carburante adatto ai motori diesel. Nello specifico, possono essere aggiunti al diesel convenzionale (sostituendo le componenti fossili) o utilizzati puri al 100%.

I vantaggi dell’HVO non sono solo nella riduzione delle emissioni. Oltre a tagliare tra il 70 e il 95% la CO 2 rispetto ad un diesel fossile, questo carburante ha un rendimento migliore soprattutto nell’avviamento a freddo. A guadagnarne, quindi, è l’efficienza dell’intero motore, senza rinunciare alle prestazioni.

Le Audi compatibili

Il carburante rinnovabile è accettato da tutti i motori V6 diesel con potenza fino a 286 CV delle gamme A4, A5, A6, A7, A8, Q7 e Q8 prodotti da febbraio 2022. In aggiunta, è compatibile coi propulsori diesel 4 cilindri di A3, A4, A5, A6, A7, Q2, Q3 e Q5 in vendita dalla metà del 2021 in Svezia, Danimarca e Italia.

Successivamente, la svolta “green” del motore gasolio riguarderà presto anche la versione da 245 CV dell’Audi A6 Allroad quattro e la Volkswagen Touareg da 231 CV.

Dove si può fare rifornimento? Il diesel HVO è disponibile in oltre 600 stazioni di servizio in Europa, la maggior parte delle quali in Scandinavia. La rete verrà allargata sempre di più nei prossimi mesi, con Audi che è pronta ad introdurre anche l’R33 Blue Gasoline, la declinazione sostenibile della benzina per i motori TFSI.