Una "daily" per tutti gli appassionati di motori è quell'auto che si usa ogni giorno e che di solito affianca in garage una o più auto sportive. La nuova auto quotidiana di Ken Block è un'Audi RS e-tron GT completamente personalizzata. La berlina sportiva elettrica oltre ad accompagnarlo negli spostamenti quotidiani sarà anche la protagonista della sua nuova serie "Electric Fleet".

Più bianca non si può

Come si può vedere dalle foto, il colore scelto dal pilota per le personalizzazioni applicate è il bianco. Tutte le modifiche che vedete sono state interamente scelte dai suoi fan, tramite un sondaggio social.

Partendo dai cerchi, il pubblico ha deciso di dotare l'asse posteriore di un set di NGO Design a sei razze, un tipo di cerchio molto raro ma non quanto il set scelto per l'anteriore. Qui infatti spiccano dei Rotiform Aerodisc turbo-style realizzati su misura per l'elettrica di Ingolstadt di Ken Block, in quanto non ancora a listino per la RS e-tron GT, e in grado di raffreddare più rapidamente l'impianto frenante, grazie al design specifico.

Per la guida di tutti i giorni, sui particolari cerchi sono state poi montate delle gomme Toyo Sport con scritte verniciate di bianco. Il pilota ha anche specificato che in garage ha già pronto un treno di Toyo Celsius all-season per la guida in montagna.

Per quanto riguarda il box da tetto infine, si tratta di un accessorio originale Audi, che la star ha ritenuto necessario per trasportare i suoi snowboard e gli scarponi.

Prossimamente su YouTube

A livello meccanico questa bianca Audi RS e-tron GT è completamente stock, proprio come quella che abbiamo recentemente provato in un nostro Perché Comprarla Elettrica, che vi invitiamo a guardare per saperne di più su come va e su tutte le sue particolari caratteristiche tecniche.

Non è ancora chiaro il contenuto della serie YouTube che il pilota realizzerà con l'auto. Probabilmente sarà incentrata sull'utilizzo quotidiano dell'auto a batteria, per dimostrare che la nuova mobilità a 0 emissioni è fattibile, anche per una persona con un piede pesante come il suo. Per saperne di più non ci resta che attendere i prossimi video.