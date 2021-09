Audi è la nuova “casa” di Ken Block. Dopo undici anni trascorsi in Ford, il pilota americano passa al marchio tedesco e nella sua prima uscita ha tenuto a battesimo l’Audi RS e-tron GT, il modello elettrico più potente della gamma.

La firma di Block come nuovo testimonial è un passo importante nella strategia di comunicazione della Casa dei Quattro Anelli che con il volto del noto pilota punta anche a sfatare qualche "mito" ovvero "Sì, guidare le auto elettriche è divertente, anzi... divertentissimo!".

Chi è la star del web che sbarca in Audi

Ma chi è Ken Block? Per quei (pochi) che non lo conoscono vale la pena ricordare che il pilota è nel giro dei rally e del rallycross dal 2005 e si è fatto un nome in tutto il web grazie a tanti video mozzafiato al volante di bolidi in giro per il mondo. Tra acrobazie e drift incredibili, il 53enne è una vera star tra i “petrolhead” di tutto il globo.

Nella sua prima visita al quartier generale di Audi, Ken Block si è messo al volante di alcuni modelli storici come la S1 quattro, la V8 quattro e la futuristica Audi e-tron Vision Gran Turismo. E non è mancato un test-drive a bordo della RS e-tron GT. Proprio i modelli elettrici saranno il focus principale del pilota, che ha detto:

“La mobilità elettrica rappresenta il futuro. Si tratta di un balzo in avanti notevole per tutti noi per ridurre le emissioni. Oltre a questo, però, le auto a batteria garantiscono prestazioni elevatissime. Manca il sound? A mio avviso il suono delle auto elettriche è divertente proprio come quello dei modelli a motore termico”.

Le auto elettriche di Ken Block

Le dichiarazioni di Block possono sembrare un po’ eccessive, ma in realtà il pilota guida da tempo dei bolidi elettrici. Nei suoi ultimi anni in Ford, infatti, ha eseguito derapate a tutta velocità a bordo della Mustang Mach-E 1400 e della Fiesta elettrica partecipante al campionato Rallycross elettrico.

Inoltre, Block ha guidato la Odissey 21, un esemplare di SUV elettrico che ha preso parte nel 2020 all’Extreme E. Chissà, quindi, quali Audi speciali finiranno nelle mani del funambolo californiano.