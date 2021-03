Il divorzio dell'anno si è consumato già a gennaio e ha visto separarsi, dopo 10 anni felicemente passati assieme, Ken Block e Ford. E nell'attesa di sapere a bordo di quali auto il funambolico pilota statunitense darà vita ai nuovi video della serie Gymkhana, ecco che 3 modelli utilizzati negli scorsi anni vengono messi all'asta.

Si tratta di 2 Ford Fiesta, battezzate GYM3 ed RX43, e una Ford RS2000 del 1986. La potenza totale dei 3 bolidi dell'Ovale Blu sfiora i 2.000 CV, vestiti con look decisamente vistosi. Le offerte si potranno fare a partire dal 30 marzo sul sito della Casa d'aste LBI Limited.

La prima

Il suo nome in codice è "GYM3" e sotto la carrozzeria pompatissima si nasconde una Ford Fiesta ST del 2011. Un'auto davvero speciale per Ken Block: con lei infatti è iniziata l'epopea delle Gymkhana a base di Ford. Era il 2010 e il terzo capitolo (conosciuto come Ultimate Playground) - arrivato oggi a più di 66 milioni di visualizzazioni - vedeva il pilota statunitense passare dalla Subaru alle vetture dell'Ovale Blu.

Carrozzeria wideboxy, innumerevoli modifiche meccaniche e motore Olsbergs da 600 cavalli sono i tratti salienti di questa piccola bomba.

La giramondo

Ancora una Ford Fiesta, questa volta una ST del 2013, utilizzata per i video Gymkhana Six, Eight e Terrakhana Films. Una prezzemolina nella serie di Ken Block, protagonista anche di appuntamenti nel campionato Rallycross (con la quale Block ha ottenuto la prima vittoria della sua carriera) e agli X Games. Fosse un'auto di serie la potremmo definire versatile, ma trattandosi di un bolide che di serie non mantiene praticamente nulla, forse basta un "pazzesca".

La potenza del 2.0 arricchito con una turbina firmata Garrett è di 600 CV mentre la coppia raggiunge i 650 Nm, per uno 0-100 km/h in circa 2". Ah, è stata anche protagonista di una curiosa gara con la Mercedes di Formula 1 guidata da Lewis Hamilton.

Quella dei sogni

Il terzetto si chiude con la Ford RS200 del 1986, ribattezzata da Block col nome di "Dream Car". Si tratta di una delle 200 versioni stradali omologate per permettere alla sua versione da rally di competere nel leggendario Gruppo B del WRC.

La potenza supera i 700 CV (800 con carburante da corsa) e l'estetica è pesantemente modificata tra abitacolo, scocca, sospensioni e così via. Tutte modifiche firmate Hoonigan Racing.

E voi, potendo scegliere, quale delle 3 vi portereste a casa?