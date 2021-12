È pronta la prima Audi elettrica per Ken Block. Il pilota americano si metterà al volante della S1 e-tron quattro Hoonitron, un bolide ad emissioni zero costruito per affrontare tutte le acrobazie in programma per la nuova serie “Electrikhana”.

In un video gli ingegneri del brand tedesco spiegano tutti i processi e le scelte che hanno portato alla creazione del prototipo unico al mondo.

S’ispira al passato

Le forme e il nome stesso della Hoonitron sono un chiaro omaggio alla quattro S1 Pikes Peak del Gruppo B degli anni ’80 guidata anche dal leggendario Walter Rohrl, il due volte campione del mondo di rally.

Proprio come l’antenata, anche il nuovo modello riprende un kit aerodinamico maggiorato con largo splitter anteriore e un alettone che “abbraccia” l’intera sezione posteriore. Il look dei fari LED riprende quello dei modelli RS più recenti, mentre al centro della calandra sono installati quattro faretti supplementari che, a vettura spenta, restano completamente nascosti.

Il telaio è in fibra di carbonio assicura leggerezza e rispetta i requisiti di sicurezza della FIA. L’auto, però, non scenderà in pista per correre in modo “normale”.

I drift saranno il suo pane quotidiano

L’Audi, infatti, è stata concepita a misura di Ken Block tanto che, secondo il pilota, “sarà capace di effettuare un 360 a 150 km/h partendo da ferma”. La Casa non ha rivelato le specifiche tecniche e le prestazioni del modello limitandosi a dire che sotto la carrozzeria sono installati due motori elettrici (uno su ogni asse) per erogare la trazione integrale.

Il team di designers ha impiegato solo quattro settimane per passare dal concept virtuale al modello in argilla. Saprà fare meglio della Ford Mustang Mach-E da 1.400 CV (l’ultima supercar guidata da Ken Block prima del suo addio all’Ovale Blu? Non resta che aspettare il 2022.