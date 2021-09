La firma di Ken Block con Audi ha rappresentato una sorta di rivoluzione. Dopo oltre 10 anni trascorsi con Ford, come vi avevamo già annunciato, il rallista americano sarà il volto del brand tedesco e di una serie di iniziative dedicate al mondo elettrico. Presto, infatti, vedremo Block in una nuova serie tv chiamata “Electrikhana”.

Per lanciarla, Audi ha annunciato che costruirà una e-tron “molto speciale”. E siamo pronti ad aspettarci qualcosa di davvero incredibile dato che la Casa tedesca farà di tutto per competere con la Ford Mustang Mach-E 1400 da 1.400 CV, l’ultima auto elettrica guidata da Ken Block.

Perché passare alle auto elettriche?

Per chi ha seguito le imprese di Block, il nome “Electrikhana” è famigliare. L’americano, infatti, è stato protagonista di “Gymkhana”, una serie di video virali che hanno messo in mostra tutte le sue capacità al volante di Subaru e Ford modificate all’estremo.

Dopo essersi messo alla prova con bolidi da 700-800 CV a benzina, da qualche anno il rallista è passato all’elettrico. Questo il suo pensiero:

“Perché passare alle auto elettriche? È qualcosa di nuovo e che garantisce prestazioni elevate. È il futuro. Questa nuova tecnologia e il nuovo modo di concepire l’auto possono essere usati per divertirsi ancora di più”.

In pista col passato e il presente di Audi

Per creare il giusto “hype” in vista dei primi episodi previsti per il 2022, Block ha documentato la sua visita al Museo Audi di Ingolstadt e al circuito del brand di Neueburg.

L’americano è sceso in pista col presente e il passato di Audi. In un primo momento ha affrontato i cordoli con la RS e-tron GT da 646 CV della quale ha elogiato le incredibili prestazioni e la tenuta in strada. Successivamente, si è messo al volante della storica Audi Sport quattro del 1984, ossia l’auto che, a detta dello stesso Block, l’ha ispirato ad entrare nel mondo dei rally.

Non resta che attendere le nuove imprese del rallista a bordo delle future Audi elettriche.