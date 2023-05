Il superbollo potrebbe sparire. Almeno queste sono le intenzioni del governo che con un emendamento alla legge di Delega fiscale vuole abolire l'odiata sovrattassa, quella che colpisce le auto con potenza superiore a 185 kW, facendo pagare 20 euro ogni kW in più.

In attesa di sapere se questa sarà davvero la volta buona Federcarrozzieri (associazione nazionale che riunisce le carrozzerie italiane indipendenti) si è messa a fare i calcoli, pubblicando il costo del superbollo nei 12 anni di vita. Ecco i risultati.

Tanto ma poco

Secondo quanto pubblicato dall'associazione dal 2011 a oggi il superbollo è costato agli automobilisti italiani 1,2 miliardi di euro, vale a dire 100 milioni all'anno. Cifra citata anche da esponenti del Governo. Ben al di sotto di quanto preventivato dall'esecutivo guidato da Mario Monti, cui si deve l'introduzione della sovrattassa per le auto più potenti.

Ora, non che 100 milioni di euro all'anno nelle casse dello Stato siano pochi, ma a che costo? Un mercato auto viziato dall'ennesimo balzello a penalizzare alcuni modelli, non necessariamente con listini a più zeri. Ora come ora infatti i 185 kW (251 CV) sono superati anche da auto da famiglia. E se è vero che nel caso di auto ibride la parte elettrica è esente dal calcolo del totale, dall'altra modelli puramente termici che superano tale soglia non appartengono necessariamente all'esotico mondo delle supercar.

C'è di più: sempre secondo quanto evidenziato da Federcarrozzieri "si è registrato il proliferare dei falsi leasing, ossia autovetture con targa estera fornite in noleggio a clienti italiani, con conseguente mancato versamento del bollo auto, superbollo, e imposte varie. Sempre per evitare il pagamento del superbollo, sono cresciute in Italia le radiazioni di veicoli con potenza superiore ai 185 kW con la scusa di esportarli nei Paesi UE, veicoli che però continuano a circolare sul territorio italiano con targa tedesca, austriaca, bulgara o romena".

Un boomerang che ha quindi di fatto penalizzato il mercato. L'associazione ha anche pubblicato gli importi del superbollo pagati da vari modelli sul mercato, da SUV come l'Alfa Romeo Stelvio a supercar di razza come la Ferrari 812 Superfast passando per sportive compatte come Hyundai i30 N e Renault Megane R.S. Li trovate qui di seguito.

