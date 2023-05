Ci risiamo: il Governo mette ancora una volta sul piatto delle riforme l'abolizione del superbollo. Questa volta tocca all'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, con il viceministro dell'economia e delle finanze Maurizio Leo che, in occasione della riunione delle Commissioni riunite Finanze di Camera e Senato, ha anticipato il progetto della maggioranza di eliminare i cosiddetti micro tributi.

Di questo gruppone fa parte proprio il superbollo, le cui entrate per lo Stato rappresentano poco più di 100milioni di euro all'anno. Cifra che potrebbe essere recuperata in altro modo, liberando così il mercato delle auto più potenti di 185 kW.

Una lunga storia

Di abolizione del superbollo se ne parla da anni. La prima volta fu nel 2013, con parlamentari e associazioni di settore a chiedere a gran voce al Governo guidato da Enrico Letta. Sappiamo tutti come è andata. Da lì ciclicamente il tema è tornato in auge, con promesse elettorali poi disattese, disegni di legge finiti nel dimenticatoio e così via.

Ora il vice ministro Leo, a rispondere alla domanda su micro tributi e superbollo posta da Andrea de Bertoldi, deputato di Fratelli d'Italia, ha detto "Penso che i tempi siano maturi per portare ordine in questa materia".

Una tassa giudicata inutile e controproducente, capace di procurare ben meno introiti rispetto a quanto ci si aspettava e di affossare il mercato delle supercar in Italia. In questo caso però bisogna fare una precisazione, in quanto i limiti imposti dalla legge non toccano unicamente super sportive firmate Ferrari, Lamborghini e simili.

C'eravamo tanto odiati

Introdotto nel 2011 dal Governo Monti il superbollo prevede il pagamento di 10 euro al kW per kW superiore a 185 (251 CV). Potenza ormai raggiunta anche da compatte (la Volkswagen Golf R arriva a 333 CV) e superata di slancio da berline medie, SUV e via dicendo. Anche se spesso c'è il "trucco".

Volkswagen Golf R

Il superbollo (così come il normale bollo auto) infatti si applica unicamente al motore termico e non alla parte elettrica. Così per esempio una berlina plug-in come la Peugeot 508 PSE il superbollo non sa nemmeno cosa sia, nonostante la potenza di 360 CV (264 kW). Questo perché il 1.6 benzina arriva a 200 CV, gli altri 160 sono frutto dei motori elettrici.

Peugeot 508 PSE

Quanto manca?

La domanda ora è: quando verrà abolito il superbollo? Durante la riunione di Commissione non sono state indicate tempistiche ma solo la volontà da parte del Governo di abolire alcune micro imposte. Secondo alcune voci di corridoio ci sarebbe già un testo pronto e in attesa di essere approvato, con il progetto di approvarlo prima dell'estate.

Staremo a vedere.