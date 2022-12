Legge regionale 29 marzo 2022, n. 7. Se non vi dice niente sappiate che, se abitate nel Lazio e possedete state programmando di acquistare un'auto ibrida, dovrete pagare il bollo auto.

Una novità contenuta proprio nella legge citata all'inizio che, all'articolo 2 comma 2 recita

"A decorrere dal 1° gennaio 2023, sono abrogati: a) il comma 14 dell'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale, ferma restando, per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2022, l'applicazione dell'esenzione ivi prevista per tre annualità dalla data di immatricolazione".

Conta l'immatricolazione

In pratica se avete già immatricolato la vostra nuova auto ibrida le cose rimangono come prima: niente pagamento del bollo auto per i primi 3 anni. Se invece l'immatricolazione sarà registrata in una data successiva al 1° gennaio 2023 bisognerà pagare il bollo auto ogni anno, senza alcun tipo di esenzione.

Esenzione introdotta nel 2014 e che dopo 8 anni si appresta quindi ad andare in pensione, con buona pace di chi - magari approfittando degli incentivi - ha deciso di cambiare auto passando a un modello elettrificato.

C'è comunque una buona notizia: le auto ibride infatti godranno di uno sconto del 5% sul pagamento del bollo auto nel Lazio per i primi 3 anni. Sconto che riguarderà anche gli altri modelli, a patto che il bollo auto venga pagato entro la data di scadenza, seguendo questa tabella:

5% per il 2023;

ulteriore 2,5% per il 2024;

ulteriore 2,5% per il 2025.

Bollo auto Lazio, come e quando pagare

Il pagamento del bollo nel Lazio deve avvenire

entro la fine del mese di immatricolazione

entro la fine di quello successivo se l’immatricolazione avviene negli ultimi 10 giorni del mese

Dall'anno successivo il bollo auto si paga entro il mese successivo rispetto a quello della prima immatricolazione. Vale a dire che se un'auto è stata immatricolata a marzo 2020, il rinnovo deve avvenire entro aprile 2021.

Per pagare il bollo auto nel Lazio ci si può rivolgere a Delegazioni ACI, Studi di Consulenza Automobilistica e Agenzie Pratiche Auto autorizzate (Isaco, PTAvant, Stanet; Agenzia Italia Net Service), punti vendita SISAL/Lottomatica, esercizi convenzionati Banca 5, tabaccherie accreditate, uffici postali e ATM abilitati dalle banche. Se invece si preferisce pagare online si può utilizzare l’app dei servizi pubblici IO, il sito dell'ACI e servizi di homebanking omologati.

Tolte le auto ibride rimangono comunque alcuni sconti ed esenzioni per altre tipologie di auto: