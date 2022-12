Ancora 11 giorni di tregua, poi chissà. Mentre va avanti il trend in discesa dei prezzi carburanti, protagonisti da un paio di settimane di piccoli e quotidiani ritocchi al ribasso, il 2023 resta un punto interrogativo. Manca infatti una presa di posizione ufficiale del Governo sul futuro del taglia-accise.

Una misura – ricordiamo – in vigore ormai da marzo e che inizialmente aveva abbassato il prezzo di benzina e diesel di 30,5 centesimi/litro. Ma dal 1° al 31 dicembre lo sconto è ridotto a 18,3 centesimi/litro. E dopo cosa succede? Al momento, non si sa nulla.

In discesa, ma...

È chiaro però che qualcosa andrà fatto, sia perché gli automobilisti non possono pagare lo scotto di una crisi energetica già difficile da affrontare, sia perché dal 5 febbraio sarà operativo l’embargo dei prodotti petroliferi russi: un bando che potrebbe far reagire i mercati in modo imprevedibile, con riflessi alle stazioni di rifornimento.

Così si estrare il petrolio

Intanto, il costo del petrolio sale leggermente, anche se le preoccupazioni legate alla crescita dei casi Covid in Cina – Paese più energivoro al mondo – potrebbero invertire l’andamento. In particolare, il Brent (riferimento in Europa), viaggia a circa 80 dollari al barile, mentre il Wti (riferimento in America) è vicino ai 75 dollari al barile.

E in Italia? Come accennato, i prezzi scendono anche oggi, con cali di 8 millesimi/litro (di media) al self e di 2-3 millesimi al servito. La sforbiciata maggiore la dà però Eni, con 1 centesimo/litro. Ma gli automobilisti sperano in buone notizie per l’anno nuovo, perché la cancellazione del taglia-accise (già meno generoso del precedente) incombe minacciosa.

I prezzi alla pompa

Vediamo quindi i prezzi dei carburanti in Italia pubblicati oggi da Quotidiano Energia ed elaborati sulla base delle comunicazioni dei singoli gestori all’Osservatorio del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).

Quanto costerà il pieno nel 2023?

Il prezzo medio nazionale in modalità self della benzina si attesta a 1,652 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,640 e 1,663 euro/litro (media no logo a 1,656 euro/litro). Quanto al prezzo del diesel, sempre in modalità self, la media è pari a 1,718 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,708 e 1,728 euro/litro (no logo a 1,721 euro/litro).

Venendo al servito, il prezzo della benzina in media è di 1,804 euro/litro, con le compagnie che oscillano tra 1,732 e 1,858 euro/litro (no logo 1,713). La media del diesel è arrivata invece a 1,870 euro/litro, con i singoli player tra 1,802 e 1,923 euro/litro (no logo 1,777).

Il Gpl si muove infine tra 0,773 e 0,784 euro/litro (no logo 0,760), mentre il prezzo del metano si posiziona in media tra 2,335 e 2,625 euro/kg (no logo 2,476).

Prezzi benzina e diesel (20 dicembre 2022)