Il governo Draghi potrebbe introdurre una nuova pace fiscale ed eliminare le pratiche ferme da anni, in particolare quelle che si sono accumulate tra il 2000 e il 2015, per importi fino a 5 mila euro (considerando anche le sanzioni e gli interessi). Nulla di certo, visto che bisognerà attendere il decreto Sostegno, ma l'ipotesi, in continuità con quanto fatto dal primo governo Conte, sta facendo molto discutere e riguarderebbe anche il bollo auto (e le multe).

Un'operazione che, anche se venisse confermata, non riguarderebbe i bolli auto dal 2016 ad oggi e nemmeno quelle particolari categorie, sia di mezzi sia di automobilisti, che beneficiano per varie ragioni dell'esenzione dall'obbligo del pagamento.

Il bollo, lo ricordiamo, è una tassa legata al possesso dell'auto e non al suo utilizzo inteso come effettiva circolazione, dunque il fatto di tenerla ferma non solleva dall'obbligo di versamento. Tuttavia, come abbiamo detto, ci sono veicoli che possono circolare senza dover pagare il bollo. Ecco quali.

Chi non paga il bollo e per quanto tempo

Auto intestate a disabili o loro familiari

I portatori di handicap fisici o psichici sono esentati dal pagamento, ma con delle precise limitazioni:

L'esenzione vale per un solo veicolo intestato al disabile. Se ne possiede più di uno, dovrà scegliere per quale usufruire del beneficio

L'esenzione può essere estesa a un parente, sempre per un solo veicolo, quando il disabile risulti totalmente a suo carico

Il veicolo in questione (autovettura, motoveicolo, autocaravan) non deve avere una cilindrata superiore a 2.000 cc se a benzina e 2.800 cc se Diesel.

La disabilità deve rientrare nelle seguenti categorie: ridotte o impedite capacità motorie permanenti, grave limitazione della capacità di deambulazione, disabilità mentali o psichiche, cecità o sordità, riconosciuti dal verbale medico che deve far riferimento all’art. 4 DL 9 febbraio 2012 n. 5

Auto dei corpi di rappresentanza o di emergenza

Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39 all'articolo 17 elenca una seri di veicoli esentati dal pagamento della tassa, tra i quali quelli in uso:

alla Presidenza della Repubblica

ai corpi armati

ai corpi diplomatici

ai vigili del fuoco

a enti ospedalieri e associazioni umanitarie

Auto intestate ad associazioni no profit

Le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro, purché con specifiche finalità sociali e solidali (ONLUS) possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento del bollo. Tra queste rientrano le associazioni umanitarie citate al capitolo precedente.

Auto elettriche

Le vetture ad alimentazione esclusivamente elettrica sono esentate dal pagamento del bollo per i primi 5 anni su tutto il territorio nazionale. Dopodiché, i regolamenti cambiano a seconda della regione: alcune come Piemonte e Lombardia hanno esteso l'agevolazione senza limiti di tempo, quindi a vita, altre prevedono invece una tassa ridotta da sesto anno in avanti. In questo articolo il dettaglio regione per regione.

Auto ibride

Per le vetture ad alimentazione mista benzina (o Diesel) ed elettrica le esenzioni variano da regione a regione. Ecco la situazione attuale

Regione Esenzione per ibride Abruzzo nessuna Basilicata nessuna Calabria nessuna Campania totale a vita Emilia Romagna solo per quelle immatricolate dopo il 2016 Friuli Venezia-Giulia nessuna Lazio per i primi 3 anni Liguria per i primi 4 anni e solo se immatricolate dal 2016 Lombardia per i primi 3 anni se acquistata con rottamazione, poi importo ridotto del 50% per 2 anni. Senza rottamazione ridotto del 50% per 5 anni Marche totale per i primi 6 anni Molise nessuna Piemonte per i primi 5 anni solo se la potenza non supera i 100 kW Provincia autonoma di Bolzano per i primi 3 anni Provincia autonoma di Trento per i primi 5 anni Puglia per i primi 5 anni e solo se immatricolate dal 2014 Sicilia per 3 anni se immatricolate dal 2019 Sardegna nessuna Toscana nessuna Umbria per i primi 2 anni e solo se immatricolate dal 2015 Valle d'Aosta per i primi 5 anni se immatricolati tra il 2020 e il 2022 Veneto per i primi 3 anni e solo se immatricolate dal 2014

Auto storiche

Sono esentate dal bollo le auto storiche, ovvero quelle che: