La DS 7 è il SUV ammiraglia del marchio premium francese e col recente restyling ha guadagnato un look più moderno e ancora più grintoso, soprattutto nella versione di lancio La Premiére spinta dalla motorizzazione ibrida plug-in da 360 CV.

La top di gamma della ristilizzata DS 7 è infatti la protagonista di questa nuova puntata della prova consumi reali, quella E-Tense 4x4 che offre la trazione integrale elettrica e il cambio automatico a 8 marce.

Nel tragitto ormai classico di circa 360 km da Roma a Forlì sono riuscito a ottenere con la DS 7 ricaricabile alla spina una media di consumo di 5,50 l/100 km (18,18 km/l), spendendo per il viaggio 40,06 euro (36,51 euro di benzina + 3,55 euro di elettricità). In uscita da Roma ha percorso 53 km in modalità elettrica.

Tanta potenza e un po' di efficienza

Vista la potenza in gioco e le prestazioni quasi sportive, è facile capire perché la DS 7 E-Tense 360 4x4 si posiziona nella parte bassa della classifica consumi reali, a pari merito con l'ancora più grande e potente Jaguar F-Pace P400e AWD e davanti alla vecchia Mitsubishi Outlander PHEV (5,95 l/100 km - 16,8 km/l).

DS 7, la vista di tre quarti anteriore

Poco di meno hanno consumato le Audi Q5 55 TFSI e quattro (5,25 l/100 km - 19,0 km/l), la Lynk & Co 01 ibrida plug-in (5,00 l/100 km - 20,0 km/l) e la Cupra Formentor VZ 1.4 e-Hybrid 245 CV (4,95 l/100 km - 20,2 km/l), solo per fare qualche esempio. La più efficiente delle PHEV, nettamente in vantaggio sulla DS 7, resta invece la Toyota RAV4 Plug-in Hybrid a quota 3,25 l/100 km (30,7 km/l).

Spazio, lusso, comodità e prestazioni

La vettura che ho provato è una DS 7 E-Tense 360 4x4 La Première, l'allestimento di lancio caratterizzato da dotazioni di lusso come i cerchi in lega da 21", finiture esterne nere, impianto audio Focal Electra, fari Pixel LED, 360 Vision e Night Vision, interni in pelle Nappa e tetto panoramico apribile.

DS 7 restyling, gli interni

L'aggiunta della vernice metallizzata Grigio Premiere porta il prezzo di listino fino a 75.100 euro, cifra ben superiore al limite imposto per avere gli incentivi statali. Con questa spesa si ottiene un SUV moderno, ottimamente rifinito, spazioso, comodo, silenzioso e potente come pochi altri che sconta però un po' il peso (1.885 kg) in curva.

Bene gli ausili alla guida, incluso il mantenimento corsia e il cruise control adattivo, così come la qualità dei materiali interni e la praticità dei numerosi vani porta oggetti. Da non sottovalutare è poi il fatto che questa DS 7, nonostante i 360 CV totali, non paga il superbollo: la potenza del solo motore a benzina, quella riportata al rigo P.2 del foglio 2 della carta di circolazione indica infatti 147 kW (200 CV).

Scoprite come va la DS 7 E-Tense 360 4x4

Fa quasi 50 km in elettrico

Grazie alla batteria da 14,2 kWh sono riuscito a ottenere un'autonomia elettrica attorno ai 45-50 km, con punte massime oltre i 60 km solo sui percorsi da economy run a velocità costante e ridotta.

Quando la batteria è scarica i consumi di benzina salgono un po', soprattutto quando si iniziano a sfruttare i 360 CV disponibili per rapide accelerazioni, ma non raggiungono mai i livelli preoccupanti di SUV a benzina di potenza simile.

Il serbatoio da 43 litri di benzina, per quanto non tra i più grandi, permette quasi sempre di percorrere 500 km con un pieno.

DS 7, la vista posteriore

I consumi a batteria scarica

Misto urbano-extraurbano: 7,7 l/100 km (12,9 km/l)

554 km di autonomia teorica

554 km di autonomia teorica Autostrada: 8,3 l/100 km (12,0 km/l)

516 km di autonomia teorica

516 km di autonomia teorica Economy run: 5,2 l/100 km (19,2 km/l)

825 km di autonomia teorica

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) DS 7 E-Tense 360 4x4 La Première Ibrido

(Benzina) 147 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.885 kg 40 g/km

Dati

Vettura: DS 7 E-Tense 360 4x4 La Première

Listino base: 74.100 euro

Data prova: 28/03/2023

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 20°/Sereno, 8°

Prezzo carburante: 1,844 euro/l (Benzina) - 0,25 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 937

Km totali all'inizio del test: 5.167

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 76 km/h

Pneumatici: Michelin Pilot Sport 4 S T0 - 245/35 ZR21 96Y XL - (Etichetta UE: C, A, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 5,50 l/100 km (18,18 km/l)

Computer di bordo: 5,4 l/100 km

Alla pompa: 5,6 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 40,06 euro (36,51 euro di benzina + 3,55 euro di elettricità)

Spesa mensile: 81,14 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 197 km *

Quanto fa con un pieno: 782 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità



La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.