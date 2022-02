Tra i tanti SUV compatti che il mercato offre ce ne sono alcuni che spiccano sugli altri per la potenza elevata e per il fatto che non pagano il superbollo e spesso neppure il bollo. Questa speciale nicchia di SUV compatti e sportivi "anti superbollo" è composta quasi esclusivamente da versioni mild hybrid, plug-in hybrid ed elettriche che si avvicinano o superano abbondantemente il limite dei 251,5 CV (185 kW) oltre il quale si pagherebbe il superbollo, ma che non sono soggette a questa sovrattassa.

Il "trucco", se così possiamo chiamarlo, è nella potenza massima riportata sul libretto che per motivi tecnico/burocratici fa riferimento al solo motore a benzina o diesel (ibride) o alla potenza continua sui 30 minuti (elettriche), mediamente inferiore a quella totale o di picco. Per fare un esempio, la Toyota RAV4 Plug-in Hybrid ha 306 CV combinati, ma solo 185 CV (136 kW) arrivano dal motore 2.5 a benzina: bollo e superbollo si calcolano esclusivamente sulla potenza del motore termico e quindi la sovrattassa non è dovuta.

Una cosa simile, ma per via del diverso tipo di test usato per omologare la potenza delle auto elettriche, accade poi per una potente auto a batteria come la Tesla Model Y Long Range AWD che sulla carta di circolazione (Foglio 2, punto P.2) sia riportata una potenza omologata sui 30 minuti di appena 153 kW contro i 324 kW di potenza di picco effettiva, pari a ben 441 CV. Anche qui per bollo e superbollo fa fede questo valore.

Mild hybrid, plug-in ed elettriche "anti superbollo"

A queste si aggiungono poi una manciata di SUV compatti mild hybrid o semplicemente a benzina che sfiorano la fatidica soglia dei 251 CV del superbollo (20 euro/kWh ogni kW oltre i 185 kW), ma senza superarla. Per questo sono incluse nel nostro elenco che trovate qui sotto e che comprende tutti i modelli dai 245 CV in su. Nella lista sono inserite anche vetture che per la loro lunghezza sono al limite del segmento C, ma meritano di essere citate.

Le tabelle, suddivise tra auto a benzina e mild hybrid, ibride plug-in ed elettriche, riportano per ogni modello la potenza massima e quella omologata sul libretto, oltre al prezzo base e alla cifra risparmiata rispetto al superbollo che si dovrebbe pagare per un'auto non elettrificata di pari potenza. Ricordiamo che ibride ed elettriche prevedono diverse esenzioni del bollo a seconda delle Regioni, ma per avere un quadro più chiaro della situazione rimandiamo ai nostri approfondimenti su bollo auto ibride e bollo auto elettriche.

SUV benzina e mild hybrid

Partiamo dai SUV a benzina o mild hybrid che sfuggono al superbollo "per un soffio", cioè quelli che si avvicinano ai 250 CV del limite, ma senza superarli. Tra le quattro selezionate la più potente è la mild hybrid Volvo XC40 B5 AWD che ha appunto 250 CV e un tempo di accelerazione di 6,4 secondi.

Volvo XC40 Range Rover Evoque Cupra Formentor

Modello Potenza massima Potenza omologata a libretto Superbollo risparmiato Prezzo base Cupra Formentor 2.0 TSI VZ DSG 245 CV (180 kW) 180 kW - 44.400 euro Jaguar E-Pace P250 MHEV AWD auto 249 CV (183 kW) 183 kW - 58.650 euro Range Rover Evoque P250 MHEV AWD auto 249 CV (183 kW) 183 kW - 57.120 euro Volvo XC40 B5 AWD Geartronic MHEV 250 CV (184 kW) 184 kW - 50.750 euro

A quota 249 CV sono invece le due sorelle inglesi mild hybrid Jaguar E-Pace e Range Rover Evoque P250 che raggiungono i 100 km/h da fermo in 7,5 e 7,6 secondi. L'unica a benzina non elettrificata è invece la Cupra Formentor 2.0 TSI da 245 CV.

SUV plug-in hybrid

La scelta tra i SUV compatti e potenti senza superbollo è ampia se si allarga l'orizzonte alle ibride plug-in che scaricano a terra cavalli vapore in abbondanza, ma un po' di meno sul libretto. Anche in questa categoria delle ibride ricaricabili alla spina la potenza più alta è appannaggio delle inglesi di Jaguar Land Rover, ovvero E-Pace, Discovery Sport ed Evoque che toccano i 309 CV e scattano da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi o poco più. Per tutte e tre la potenza omologata a libretto è di 147 kW, per cui si risparmiano un superbollo annuo di 840 euro nei primi 5 anni.

Jaguar E-Pace Peugeot 3008 Toyota RAV4

Modello Potenza massima Potenza omologata a libretto Superbollo risparmiato Prezzo base Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid 245 CV VZ DSG 245 CV (180 kW) 110 kW - 47.500 euro DS 7 Crossback 1.6 E-Tense 4X4 EAT8 300 CV (221 kW) 147 kW 720 euro 53.000 euro Hyundai Tucson 1.6 PHEV XLine 4WD AT 265 CV (194,9 kW) 132,2 kW 180 euro 45.000 euro Jaguar E-Pace P300e R-Dynamic S AWD auto 309 CV (227 kW) 147 kW 840 euro 60.945 euro Jeep Compass 1.3 Turbo PHEV 4xe 240 CV (176 kW) 132 kW - 52.100 euro Jeep Renegade 1.3 Turbo PHEV 4xe 240 CV (176 kW) 132 kW - 43.500 euro Land Rover Discovery Sport P300e PHEV 309 CV (227 kW) 147 kW 840 euro 59.315 euro Lynk&Co 01 PHEV 261 CV (192 kW) 132 kW 140 euro 40.700 euro MG EHS Plug-in Hybrid 258 CV (190 kW) 119 kW 100 euro 36.290 euro Opel Grandland 1.6 PHEV 300 CV AWD AT8 300 CV (221 kW) 147 kW 720 euro 50.300 euro Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 300 CV (221 kW) 147 kW 720 euro 51.880 euro Range Rover Evoque P300e PHEV 309/227 (147 kW) - 309 CV (227 kW) 147 kW 840 euro 59.315 euro Suzuki Across 2.5 Plug-in Hybrid E-CVT 4WD 306 CV (225 kW) 136 kW 800 euro 56.900 euro Toyota RAV4 2.5 PHEV E-CVT AWD-i 306 CV (225 kW) 136 kW 800 euro 55.500 euro Volvo XC40 T5 Recharge Plug-in 262 CV (192 kW) 132 kW 140 euro 49.850 euro

Seconde nella classifica della potenza e del superbollo risparmiato sono le gemelle Suzuki Across e Toyota RAV4 Plug-in Hybrid che vantano 306 CV e un tempo di appena 6.0 secondi nello 0-100. In questo caso il risparmio annuo è di 800 euro per entrambe.

Terzi in graduatoria sono i SUV ibridi plug-in di Stellantis, ovvero DS 7 Crossback, Opel Grandland e Peugeot 3008 che nella loro versione più potente e 4x4 esprimono 300 CV e un tempo tra i 5,9 e i 6,1 secondi sullo 0-100. Evitano però tutte il superbollo sfuggendo a un balzello annuo di 720 euro. Le vendutissime Jeep Renegade e Compass plug-in hybrid restano invece di poco sotto il limite con i loro 240 CV totali.

SUV elettrici

Con i SUV elettrici siamo in un campo ancora più particolare, visto che le potenze in gioco sono quasi sempre elevate, a volte vicine a quelle delle vere auto sportive. Sulla carta di circolazione la potenza è però solitamente molto più bassa perché al posto di quella di picco si calcola quella media sui 30 minuti di utilizzo. Accade così che la Ford Mustang Mach-E GT AWD esprima la bellezza di 487 CV (358 kW), ma riporti solamente 124 kW sul libretto.

Tesla Model Y Ford Mustang Mach-E Volkswagen ID.4 GTX

In più occorre ricordare come le auto elettriche sono esentate dal pagamento del bollo per i primi 5 anni in quasi tutte le regioni italiane, con Piemonte e Lombardia che le esentano per sempre. L'esenzione del bollo si estende anche al Superbollo che non va pagato per il periodo prescritto dalle regioni; dal sesto anno il superbollo per le elettriche è ridotto a 12 euro/kWh (per ogni kWh oltre i 185) contro i 20 euro/kWh di tutte le altre auto.

Modello Potenza massima Potenza omologata a libretto Superbollo risparmiato Prezzo base Ford Mustang Mach-E Extended Range 294 CV (216 kW) 100 kW 372 euro 56.750 euro Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD 351 CV (258 kW) 124 kW 876 euro 69.100 euro Ford Mustang Mach-E GT AWD 487 CV (358 kW) 124 kW 2.076 euro 76.750 euro Hyundai Ioniq 5 72.6 kWh AWD 305 CV (224,6 kW) 103,4 kW 475 euro 60.250 euro MG Marvel R Performance 288 CV (212 kW) 105 kW 324 euro 40.990 euro Skoda Enyaq iV 80x 4x4 265 CV (195 kW) 79 kW 120 euro 50.700 euro Tesla Model Y Long Range AWD 441 CV (324 kW) 153 kW 1.668 euro 61.970 euro Tesla Model Y Performance AWD 513 CV (377 kW) 155 kW 2.304 euro 69.970 euro Volkswagen ID.4 GTX 299 CV (220 kW) 77 kW 420 euro 56.850 euro Volkswagen ID.5 GTX 299 CV (220 kW) 77 kW 420 euro 58.700 euro

Per questi motivi le auto elettriche, anche i SUV compatti più sportivi e potenti, garantiscono belle economie sul fronte del bollo e del superbollo, arrivando a superare i 2.000 euro di risparmio sul fronte della sovrattassa se paragonate a modelli a benzina o diesel di potenza simile.