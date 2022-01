Il 2021 sarà ricordato in Italia come l'anno in cui i SUV hanno superato per la prima volta le berline. Le vendite dei SUV, sommati a crossover e fuoristrada, hanno infatti registrato lo scorso anno un totale di 710.800 immatricolazioni contro le 658.389 delle berline.

Questo significa che nel 2021 quasi il 48,2% degli italiani hanno comprato un SUV, anche compatto, contro una quota del 44,6% che ha scelto le classiche berline a 5 o 4 porte. Il tutto a discapito di altri tipi di auto come ad esempio le station wagon e le monovolume che hanno ridotto la loro percentuale di immatricolazioni rispettivamente al 3,6% e 1,2%.

Le classifiche dei SUV più venduti

Solo l'anno prima, nel 2020, le quote percentuali vedevano invece le berline ancora in testa con una quota di mercato del 46,1%, con i SUV che inseguivano con una fetta del 45,2%. Nel 2019 il divario era ancora più ampio e segnava un 46,7% per le berline e un 42,4% per i SUV.

Con tutti i numeri di vendita finalmente a disposizione, forniti da Unrae, possiamo ora capire quali sono i SUV più venduti in Italia e scendere ancor più nel dettaglio e stilare anche tutte le classifiche per segmento.

Jeep Renegade è la regina italiana dei SUV

Partiamo dalla classifica assoluta dei SUV più venduti in Italia nel 2021, la Top 50 che offre un'ampia panoramica sui gusti degli automobilisti italiani che hanno eletto la Jeep Renegade come la preferita dell'anno a quota 35.334 immatricolazioni.

Jeep Renegade Fiat 500X Jeep Compass restyling

A breve distanza segue la "sorella" Fiat 500X da 31.982 immatricolazioni e, sul terzo gradino del podio, dalla Jeep Compass (28.570 unità) che fa parte del trio di vetture Stellantis prodotte nello stabilimento di Melfi.

Quarta con un distacco minimo è la Ford Puma, incalzata da vicino da Volkswagen T-Roc, Renault Captur e Dacia Duster.

I 50 SUV più venduti in Italia nel 2021

Jeep Renegade - 35.334 Fiat 500X - 31.982 Jeep Compass - 28.570 Ford Puma - 28.556 Volkswagen T-Roc - 28.341 Renault Captur - 28.225 Dacia Duster - 27.077 Peugeot 2008 - 25.505 Volkswagen T-Cross - 24.009 Peugeot 3008 - 20.878 Volkswagen Tiguan -16.063 Hyundai Tucson - 14.789 Citroen C3 Aircross1 - 14.063 Ford Kuga - 13.654 BMW X1 - 13.525 Audi Q3 - 13.056 Toyota C-HR - 12.790 Opel Crossland - 12.749 Ford EcoSport - 11.956 Volvo XC40 - 11.533 Nissan Qashqai - 11.032 Kia Sportage - 10.659 MINI Countryman - 9.249 Seat Arona - 9.221 Toyota RAV4 - 8.983 Alfa Romeo Stelvio - 8.174 Nissan Juke - 8.054 Mercedes GLA - 7.919 Hyundai Kona - 7.906 Suzuki Vitara - 7.845 Kia Stonic - 7.707 Toyota Yaris Cross - 7.536 Opel Mokka - 7.273 Skoda Kamiq - 7.225 Audi Q5 - 6.554 Audi Q2 - 6.430 Mazda CX-30 - 6.360 Citroen C5 Aircross - 6.002 Cupra Formentor - 5.747 Citroen C4 - 5.661 Range Rover Evoque - 5.592 Dacia Spring - 5.496 BMW X3 - 5.452 Opel Grandland X - 5.237 Mercedes GLB - 4.908 Volvo XC60 - 4.897 Kia Xceed - 3.939 Skoda Karoq - 3.784 Mercedes GLC - 3.702 Renault Arkana - 3.416

La Dacia Spring vince tra i SUV elettrici

Quella dei SUV elettrici è ancora una nicchia nel mercato italiano delle auto nuove, ma già inizia a far sentire il suo peso. A vincere in questa categoria è una "new entry" di successo, la piccola Dacia Spring che totalizza 5.496 immatricolazioni nel 2021.

Dacia Spring Peugeot e-2008 Volkswagen ID.4

Con numeri di vendita più ridotti troviamo poi in seconda posizione la Peugeot e-2008, seguita da un'altra nuova entrata, la Volkswagen ID.4.

I 10 SUV elettrici più venduti

Dacia Spring - 5.496 Peugeot e-2008 - 2.321 Volkswagen ID.4 - 1.456 Hyundai Kona Electric - 1.455 Tesla Model Y - 978 Opel Mokka-e - 881 Citroen e-C4 - 871 Skoda Enyaq iV - 755 Mercedes EQA - 722 Ford Mustang Mach-E - 636

SUV ibridi plug-in: dominio Jeep Compass

Nuovo e in espansione è anche il mercato italiano dei SUV ibridi plug-in, quelli ricaricabili alla spina che riscuoto ormai un buon successo. Negli ultimi dodici mesi la più venduta è stata la Jeep Compass plug-in hybrid 4xe.

Jeep Compass 4xe Jeep Renegade 4xe Volvo XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid

Seconda è la Jeep Renegade plug-in hybrid 4xe e la terza posizione va invece alla Volvo XC40 plug-in hybrid Recharge.

I 10 SUV ibridi plug-in più venduti

Jeep Compass - 8.743 Jeep Renegade - 6.037 Volvo XC40 - 5.518 Renault Captur - 4.400 BMW X1 - 3.737 Peugeot 3008 - 3.660 Ford Kuga - 2.703 Audi Q3 - 2.090 MINI Countryman - 1.984 Cupra Formentor - 1.764

Jeep Renegade è prima anche tra i B-SUV

Per parlare dei SUV più venduti in base ai segmenti di mercato partiamo dai B-SUV, quelli più compatti e coi numeri di vendita più alti. Una premessa è però d'obbligo: la tradizionale suddivisione dei modelli auto in base al segmento (A, B, C, ecc.) è diventata con gli anni sempre più sfumata e imperfetta nell'incasellare i tanti SUV, crossover e fuoristrada arrivati sul mercato negli ultimi anni.

Jeep Renegade Fiat 500X Ford Puma

Nonostante il variegato mondo dei SUV diversi per misure, prezzi, motorizzazioni e finiture, abbiamo cercato di raccogliere in queste classifiche per segmento le auto più vicine come categoria e posizionamento di mercato. Risulta così, ad esempio, che tra i SUV di segmento B prevalga ancora una volta la Jeep Renegade, seguita da Fiat 500X e Ford Puma.

I 10 SUV segmento B più venduti

Jeep Renegade - 35.337 Fiat 500X - 31.982 Ford Puma - 28.555 Volkswagen T-Roc - 28.341 Renault Captur - 28.225 Dacia Duster - 27.077 Peugeot 2008 - 25.505 Volkswagen T-Cross - 24.009 Citroen C3 Aircross - 14.063 Opel Crossland - 12.749

Jeep Compass in vetta ai C-SUV

Altrettanto ricco è il panorama dei SUV di segmento C, quelli compatti che hanno ormai raggiunto dimensioni importanti, oltre a motorizzazioni e prezzi un tempo esclusiva delle vetture di categoria superiore.

Jeep Compass Peugeot 3008 Volkswagen Tiguan

Tra i C-SUV prevale la Jeep Compass, con un buon margine sulla Peugeot 3008 e sulla Volkswagen Tiguan.

I 10 SUV segmento C più venduti

Jeep Compass - 28.572 Peugeot 3008 - 20.879 Volkswagen Tiguan - 16.063 Hyundai Tucson - 14.789 Ford Kuga - 13.654 BMW X1 - 13.525 Audi Q3 - 13.056 Toyota C-HR - 12.790 Volvo XC40 - 11.533 Nissan Qashqai - 11.032

Alfa Romeo Stelvio, il più venduto tra i SUV medio-grandi

Marchio italiano e auto tutta italiana in vetta alla classifica di vendite dei SUV di segmento D, medio-grandi e anche di lusso. Si tratta di Alfa Romeo Stelvio che supera con un buon margine l'Audi Q5.

Alfa Romeo Stelvio GT Junior Audi Q5 BMW X3

Terza è la BMW X3 che contando anche i numeri di vendita dell'elettrica iX3 si avvicina un po' all'Audi. Mercedes GLC e GLC Coupé, sommate, garantirebbero invece al modello della Stella il terzo posto.

I 10 SUV segmento D più venduti

Alfa Romeo Stelvio - 8.174 Audi Q5 - 6.554 BMW X3 - 5.452 Volvo XC60 - 4.897 Mercedes GLC - 3.702 Mercedes GLC Coupé - 2.545 Porsche Macan - 2.301 Land Rover Defender - 2.265 BMW X4 - 1.620 Range Rover Velar - 1.569

Mercedes GLE comanda tra i SUV grandi e di lusso

Con i SUV di segmento E saliamo a un livello fatto di modelli grandi, potenti e di livello premium, quella nicchia di mercato che fino a pochi anni fa era il regno di berline e station wagon tedesche.

Mercedes GLE Mercedes GLE Coupé BMW X5

Le Case teutoniche continuano a dominare tra i "ruote alte" più grandi, in particolare Mercedes con la sua GLE che guida la classifica E-SUV davanti alla sorella GLE Coupé. Terza si piazza la BMW X5.

I 10 SUV segmento E più venduti

Mercedes GLE - 3.161 Mercedes GLE Coupé - 1.915 BMW X5 - 1.877 Range Rover Sport - 1.685 Porsche Cayenne - 1.500 BMW X6 - 1.391 Audi Q8 - 1.304 Maserati Levante - 1.026 Volvo XC90 - 943 Volkswagen Touareg - 528

Tra i super SUV prevale Mercedes Classe G

Nell'esclusivo segmento F troviamo il massimo del lusso e della sportività applicata a SUV e fuoristrada che sono delle vere e proprie ammiraglie o supercar rialzate per i clienti più facoltosi.

Mercedes Classe G Range Rover Lamborghini Urus

In questa ristretta cerchia di super SUV spicca il primo posto della classica e immortale Mercedes Classe G che supera un altro mito come la Range Rover. Il terzo gradino del podio se lo guadagna l'esclusiva e velocissima Lamborghini Urus.

I 10 SUV segmento F più venduti