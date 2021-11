Jeep Compass è il nome del primo modello con cui la Casa statunitense a esordito nel mondo dei SUV veri e propri, accompagnato da qualche naso storto. La prima generazione infatti aveva sollevato un po' di perplessità per l'adozione di un pianale automobilistico da parte di un marchio dedito da sempre a modelli 4x4 senza compromessi, ma all'atto pratico rivelatosi rispettoso del DNA delle 7 feritoie.

Una formula di successo, che attualmente fa della Jeep Compass il secondo modello Jeep più venduto in Italia dopo Renegade. Nel mese di ottobre appena trascorso, invece, ha addirittura superato la sorella minore piazzandosi 6° assoluto nella classifica delle auto più vendute sul nostro mercato.

Jeep Compass, le dimensioni

Lunghezza 4.404 mm Larghezza 1.874 mm Altezza 1.629/1.664 mm Passo 2.636 mm Bagagliaio min. 438 max 1.387 litri (4XE: 420/1.230 litri)

Le dimensioni della Jeep Compass la collocano nel segmento C, in cui tuttavia non è uno dei modelli più grandi: la media, specie per i SUV, si attesta infatti tra i 4,45 e i 4,50 metri, mentre Compass con 4,40 (4.404 mm) e 1.874 mm di larghezza, è leggermente al di sotto.

Le misure sono confermate più o meno per tutta la gamma, ad eccezione dell'altezza che varia a seconda della versione per via delle differenze nell'assetto tra gli allestimenti più "urbani" e quello battezzato Trailhawk, ottimizzato per il fuoristrada con lievi differenze nell'altezza da terra.

Jeep Compass, bagagliaio e abitabilità

Il bagagliaio della Jeep Compass non la pone ai vertici della categoria, ma offre comunque spazio a sufficienza per famiglie numerose, cambiando però la capacità di carico a seconda della motorizzazione scelta, se semplice endotermica (benzina e diesel) o l'ibrida plug-in 4XE.

Un powertrain che sostituisce la classica trasmissione con uno schema a doppio motore. Il secondo, quello elettrico, è posizionato sull'asse posteriore insieme alla batteria e questo genera una riduzione dello spazio riservato al doppio fondo, che dunque riduce la capienza di una ventina di litri, da 438 (388 in presenza della ruota di scorta nel doppio fondo), a 420 mentre quella a sedili abbattuti scende da 1.387 a 1.230 litri.

Il vano di carico di Jeep Compass è largo 1.069 mm, alto circa 450 mm all'altezza della cappelliera, mentre sono 695 mm al soffitto. La profondità del vano è di 610 mm, 1.500 circa abbattendo il divano posteriore per formare un pavimento perfettamente piatto.

La gamma della Jeep Compass si articola su 3 motorizzazioni: il nuovo 1.3 Turbo benzina Firefly, offerto in varianti da 130 e 150 CV di cui la seconda abbinata al cambio automatico doppia frizione DCT, un turbodiesel 1.6 da 130 CV, tutti con trazione esclusivamente anteriore. La terza è l'ibrida 4XE, che utilizza sempre come base il 1.3, ma grazie al motore elettrico aggiuntivo dispone di 190 o 240 CV totali di potenza. Inoltre, questa configurazione è rimasta l'ultima a trazione integrale.

Jeep Compass, le motorizzazioni

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.3 T 130 CV benzina anteriore, cambio manuale 1.3 T 150 CV benzina anteriore, cambio doppia frizione 1.6 Multijet 130 CV diesel anteriore, cambio manuale 4XE 190 CV ibrido a benzina integrale, cambio automatico 4XE 240 CV ibrido a benzina integrale, cambio automatico

Jeep Compass, le concorrenti con misure simili

Parlando di rivali della Jeep Compass come detto bisogna citare i vari SUV compatti, con lunghezza compresa tra 4,35 e 4,45 metri, una fascia in cui le alternative non mancano. Per il confronto nel rapporto tra dimensioni e capienza tuttavia, dobbiamo fare un distinguo tra le versioni con motori tradizionali e quelle ibride. Ecco i modelli concorrenti delle Jeep Compass non ibride:

DR 5.0: 4,36 metri

4,36 metri DS 4: 4,40 metri

4,40 metri Kia Xceed: 4,40 metri

4,40 metri Mazda CX-30: 4,40 metri

4,40 metri Nissan Qashqai: 4,43 metri

4,43 metri Skoda Karoq: 4,38 metri

4,38 metri Seat Ateca: 4,38 metri

4,38 metri Peugeot 3008: 4,45 metri

Jeep Compass, le dimensioni e le concorrenti

Ed ecco i modelli concorrenti per dimensioni della Jeep Compass 4XE

Toyota CH-R: 4,39

4,39 DS 4 e-Tense: 4,40

4,40 Kia Xceed PHEV: 4,40

4,40 Mazda MX-30: 4,40

4,40 Mitsubishi Eclipse PHEV*: 4,41

4,41 Peugeot 3008 Hybrid 4*: 4,45

Jeep Compass 4xe, le dimensioni e le concorrenti

*trazione integrale