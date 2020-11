Dopo Panda e Tipo anche la Fiat 500X si aggiorna, non con un vero restyling ma col model year 2021, che aggiunge un nuovo allestimento chiamato Cult e soprattutto con una gamma motori - benzina e diesel - tutti omologati Euro 6D.

Un aggiornamento che non dovrebbe modificare l'aspetto del crossover prodotto a Melfi, e del quale non ci sono ancora foto ufficiali, e che vede però cambiare i prezzi. Si parte ora da 21.000 euro per la versione base mossa dal 1.0 benzina da 120 CV, per arrivare ai 27.100 della Sport col 1.6 Multijet da 130 CV.

Gli allestimenti

La versione base è rappresentata proprio dal neo arrivato Cult, che di serie offre cerchi in acciaio da 16", cromature esterne, display da 3,5" e radio DAB con bluetooth. La Fiat 500X Connect aggiunge cerchi in lega da 17", luci diurne a LED, fendinebbia, volante con inserti in pelle, sedile guida regolabile in altezza e sistema Uconnect con monitor da 7" e sensori di parcheggio posteriori.

Ancora più ricca la versione Cross, con cerchi in lega da 18", stile esterno dedicato con paraurti specifici, sedili specifici, climatizzatore automatico e barre sul tetto. Al top c'è la Fiat 500X Sport, con cerchi in lega da 18", estetica dedicata, doppio scarico cromato, luci LED, volante sportivo e vetri posteriori oscurati.

Di serie per tutti gli allestimenti ci sono cruise control con limitatore di velocità, sistema di riconoscimento della segnaletica stradale, lane departure warning e freno di stazionamento elettrico. La lista degli optional comprende cerchi in lega da 19", climatizzatore bizona, sedili in pelle, telecamera posteriore, cruise control adattivo, sistema keyless, porta USB posteriore e molto altro.

Benzina o diesel

Altra novità importante sono i motori, ancora senza elettrificazione (in arrivo, con tecnologia mild hybrid, nei prossimi mesi), tutti omologati Euro 6D. A disposizione ci sono i benzina 1.0 3 cilindri da 120 CV, abbinato al cambio manuale 6 rapporti, o il 1.3 da 150 CV con cambio automatico. Lato diesel invece ci sono i Multijet 1.3 da 95 CV e il 1.6 da 130 CV, entrambi abbinati esclusivamente al cambio manuale a 6 rapporti.

Fiat 500X m.y. 2021, i prezzi