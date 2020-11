Dopo il debutto di qualche giorno fa ecco arrivare i prezzi della nuova Fiat Tipo, la compatta che col restyling abbandona la versione 3 volumi e accoglie l’inedita Tipo Cross, ispirata al mondo dei crossover.

Disponibile nelle concessionarie a fine novembre ha un listino a partire da 18.500 euro per la 5 porte, mentre la Tipo Station Wagon attacca a 20.000 euro, con la Cross proposta a partire da 23.500 euro col 1.0 turbo benzina da 100 CV. Al lancio ci sarà l’offerta a 13.900 euro con finanziamento FCA Bank.

Le dotazioni

La gamma della nuova Fiat Tipo si articola in 6 differenti allestimenti: base, City Life, Life, Business e, dedicati alla 5 porte, City Cross e Cross.

La Fiat Tipo base monta di serie cerchi in acciaio da 16”, climatizzatore manuale, autoradio DAB con bluetooth, riconoscimento della segnaletica stradale, Lane Keep Assist e rilevamento della stanchezza del guidatore.

L’allestimento City Life offre invece cerchi in lega da 16”, infotainment con monitor touch da 7”, luci LED, cruise control, climatizzatore automatico, volante e pomello del cambio in pelle. La Tipo Life aggiunge luci full LED, sensori di parcheggio, specchietti in tinta carrozzeria, sensori pioggia e crepuscolari, abbaglianti automatici e monitor da 7” per la strumentazione. Per la Fiat Tipo Business di serie ci sono poi cruise control adattivo, frenata d’emergenza, blind spot, presa di corrente posteriore e telecamera di parcheggio posteriore.

La Tipo Cross di serie aggiunge, oltre al look dedicato, bracciolo anteriore e luci posteriori LED, mentre la Cross mette sul piatto cerchi in lega da 17”, frenata d’emergenza, cruise control adattivo, telecamera posteriore, sensori di parcheggio, monitor da 7” per la strumentazione e vetri posteriori oscurati.

La lista degli optional per la nuova Fiat Tipo comprende il cruise control adattivo (dalla Life in su) a 100 euro, sedili in pelle (900 euro), caricatore wireless per smartphone (150 euro), monitor touch da 10” per il sistema UConnect 5 (400 euro) e vari pacchetti come il LED Plus, con luci full LED, abbaglianti automatici, sensore pioggia, e specchietto retrovisore elettrocromico.

La gamma motori comprende il 1.0 benzina da 100 CV accoppiato al cambio manuale 5 marce e i diesel 1.3 Multijet da 95 CV, anch'esso con cambio manuale 5 marce, o il 1.6 Multijet da 130 CV e cambio manuale 6 marce. Per ora non c'è la possibilità di avere il cambio automatico.

Il listino della nuova Fiat Tipo 5 porte

1.0 benzina 100 CV 1.3 Multijet 95 CV 1.6 Multijet 130 CV Base 18.500 20.600 / City Life 20.000 22.100 23.500 Life 21.500 23.600 25.000 Business 22.400 24.500 25.900 City Cross 21.500 23.600 25.000 Cross 23.500 25.600 27.000

Il listino della nuova Fiat Tipo Station Wagon