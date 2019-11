Tocca alla Fiat 500X Sport passare sotto la lente del nostro "Pro e Contro" e con quanto successo in questi ultimi giorni, con la fusione FCA-PSA, potrebbe trattarsi dell'ultima 500 - in versione SUV - a poggiare sulla base italo-americana che fino ad oggi ha dato vita a tanti modelli. I numeri del 2019 per quanto riguarda le vendite sono in calo, con 27.400 vetture vendute nel periodo gennaio-luglio, corrispondenti a 8.600 veicoli in meno rispetto al 2019.

La concorrenza, è indubbio, si dà sempre più da fare e l'assenza di motorizzazioni ibride o elettriche non la rendono un'opzione interessante rispetto ad altre. L'ultima versione Sport, con i 150 CV e 270 Nm del suo 1.3 L Firefly, cerca di fare breccia nel cuore degli sportivi. Vediamo come se la cava.

1320 Kg giocano a suo favore e non si creano mai inerzie che pregiudichino la stabilità. Le risposte sono più precise e la 500X è più a suo agio anche nei tratti con curve in rapida successione. Igiocano a suo favore e non si creano mai inerzie che pregiudichino la stabilità.

L’handling è più preciso grazie agli ammortizzatori con taratura più rigida e alla minore altezza da terra. Buona la risposta dei freni così come l’appoggio anche nei curvoni veloci garantito dalle ruote di dimensioni più generose. La sua sportività, in ogni caso, è più un'attitudine che un carattere. Parliamo pur sempre di un piccolo SUV.

Il posteriore spiovente della 500X e il lunotto risicato non permettono una visione sempre perfetta, soprattutto quando si fa manovra. In questo frangente interviene la telecamera che grazie ad un angolo parecchio ampio e l'assenza di distorsione eccessiva riesce sempre a trasmetterci l'idea dello spazio a disposizione. I sensori di prossimità, inoltre, si aggiungono al coro per dare sempre una mano. Un accessorio interessante che arriva di serie sulla versione Sport. La modalità auto è in grado di gestirli in tutte le situazioni e la performance visiva rispetto ai bi-xeno è molto superiore. Non conferiscono solo un look più fresco alla vettura, ma rendono i viaggi notturni più sicuri grazie ad un'illuminazione migliore dell'ambiente che vi circonda.

Il TCT doppia frizione a 6 rapporti non è l'unica opzione per questa versione; chi lo vuole può scegliere anche il manuale. Funziona bene in alto, dove il 1.3 frulla con piacere, anche se la spinta non è di certo da auto sportiva, ma in città e alle basse andature non è fluido e preciso.

Le criticità arrivano nel passaggio da una marcia all'altra nei primi rapporti, quando dovendo riprendere da sotto, tende a strappare un po'. Per risolvere si può optare per la modalità manuale, tirando un po' di più le marce rispetto alla logica automatica.

La versione Sport è più bassa di 13 mm (poco più di 1 cm) rispetto alle altre e la taratura degli ammortizzatori con tecnologia FSD (frequency selective damping) la rende un po' più precisa e brillante. La parte meno bella arriva in città, l'habitat in cui questo SUV passa la maggior parte di suoi km, dove, complici i cerchi da 19", la 500X non se la cava così bene su buche, dossi, binari del tram e il resto delle sconnessioni che si trovano dentro e fuori città.

In questo senso, sarebbe stato bello trovare degli ammortizzatori a controllo elettronico, sistema che alcune sue rivali utilizzano nelle declinazioni più frizzanti. Questo le avrebbe permesso di cavarsela bene nei centri urbani senza rinunciare al divertimento una volta lontani su una stradina di campagna.

Lo U-Connect è il sistema a cui sono demandate le funzioni di navigazioni e non solo, ma conviverci non è semplice. Le grafiche sono chiare e la finitura opaca dello schermo lo salva dal "festival delle ditate", il problema sono le risposte ai vari input.

Il caricamento di alcune pagine è lento e scorrendo da una all'altra (soprattutto nel caricamento delle mappe Tom Tom) il sistema va a scatti e la stessa cosa accade quando si usa la tastiera per digitare il nome di una località. Si salva in calcio d'angolo per la presenza di Apple Car Play e Android Auto.

Il diametro non è esagerato, ma in questo caso a tradire sono le razze laterali, che per inglobare i tasti relativi a più comandi sono molto spesse e non permettono di avere una buona presa alla 9:15. Anche il piantone è piuttosto ingombrante e costringe i più alti a stare un po' lontani per non strusciare le ginocchia.

Tra l'altro, a qualcuno potrebbe piacere usare i comandi al volante del cambio a doppia frizione, ma i paddle che fanno capolino dalle razze sono più piccoli di quanto vi aspettereste.