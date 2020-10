Dopo le foto e i dati ufficiali ecco che arrivano i prezzi della Nuova Fiat Panda, col restyling è anche Sport, il restyling della bestseller italiana rinfrescata nello stile e nella tecnologia, con l’arrivo dell’inedito sistema di infotainment da 7”.

Inedita anche la gamma, con 5 differenti allestimenti, compresa la Panda Sport, con un look dedicato e un pacchetto che si ispira alla Panda 100 HP degli anni 2000.

Cosa c’è

Si parte con la Panda base, che di serie offre autoradio DAB con bluetooth, climatizzatore manuale ed ESC con hill holder. La Fiat Panda in allestimento City Life aggiunge cerchi in lamiera bicolore da 15”, barre al tetto, comandi al volante e un look dedicato.

La Fiat Panda Sport si differenzia per cerchi in lega da 16”, look dedicato e la possibilità di avere lo speciale pacchetto Pandemonio, per uno stile esterno che richiama la Panda 100 HP.

La Panda City Cross aggiunge climatizzatore automatico e il sistema di infotainment con monitor touch da 7”, mentre la Cross monta anche il sedile guida regolabile in altezza e volante con pomello del cambio in pelle.

Ci sono poi vari pacchetti, come quello per avere l’omologazione a 5 posti e lo schienale posteriore sdoppiabile, i sensori di parcheggio posteriori e la frenata automatica d’emergenza.

Nuova Fiat Panda, i prezzi