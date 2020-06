Appartiene alla categoria di auto al momento più apprezzata (i SUV compatti) ed è “parente” di una delle macchine più amate in assoluto (la mitica 500, che ora è anche elettrica).

Non a caso la Fiat 500X è stabilmente ai primi posti nella classifica delle auto più vendute in Italia e in questo Come Configurarla analizzeremo l’equipaggiamento della versione Sport che abbiamo provato di recente con l’allestimento Cross.

La gamma

Oltre alla Sport e alla Cross, la Fiat 500X è anche disponibile in configurazione Urban Look, che a sua volta si può avere con finiture Urban (con motore 1.0 a benzina o 1.3 e 1.6 a gasolio) oppure Lounge (motori a benzina 1.0 e 1.3, diesel 1.3 e 1.6, anche con cambio automatico). Anche la 500X Cross è declinata in due linee di equipaggiamento: City Cross e Cross.

Entrambe possono avere questi motori, disponibili anche sulla 500X Sport: 1.0 turbo benzina 3 cilindri da 120 CV con cambio manuale 6 marce, 1.3 turbo benzina 4 cilindri da 150 CV con cambio automatico 6 marce doppia frizione, 1.3 turbo diesel 4 cilindri da 95 CV con cambio manuale 6 marce, 1.6 turbo diesel 4 cilindri da 120 CV con cambio manuale 6 marce, 1.6 turbo diesel 4 cilindri da 120 CV con cambio automatico 6 marce doppia frizione.

La dotazione di serie

Fra gli accessori compresi nella dotazione di serie della Sport, ci sono:

Climatizzatore automatico

Comando al volante per cambio sequenziale

Cristalli posteriori e lunotto oscurati

Cruise Control con limitatore di velocità

DAB - Digital Radio

Dettagli cromati

Display multifunzione da 3,5" con tecnologia TFT a colori

Fari anteriori FULL LED

Kit gonfiaggio / riparazione pneumatici (Fix & Go)

Lane Assist

Link System: compatibile con Apple CarPlay e Android™ Auto

Maniglie porta griglie, griglia frontale grigia

Paraurti Sport

Retrovisori esterni in colore vettura

Sedile lato guida con regolazione in altezza

Sensori di parcheggio posteriori

Terminale di Scarico Cromato

Uconnect 7" RADIO Nav

I dispositivi compresi nel prezzo dell’allestimento Cross, invece, sono:

Barre Longitudinali portatutto colore grigio opaco

Climatizzatore automatico

Comando al volante per cambio sequenziale

Cruise Control con limitatore di velocità

DAB - Digital Radio

Dettagli cromati

Fari fendinebbia con funzione cornering

Fascia Dashboard Bodycolor

Inserti Pannello In vinile

Kit gonfiaggio / riparazione pneumatici (Fix & Go)

Lane Assist

Link System: compatibile con Apple CarPlay e Android™ Auto

Paraurti Skid Plate grigio antracite

Quadro strumenti TFT con display da 3,5" a colori

Retrovisori esterni in colore vettura

Sedile lato guida con regolazione in altezza

Sensore di parcheggio posteriore

Telecamera visibilità posteriore

Uconnect 7" RADIO Nav

Volante con rivestimento in tecno-pelle

Gli optional

La Fiat 500X Sport con motore 1.3 turbo benzina e cambio automatico parte da da 27.000 euro, che al momento con la promozione scendono a 23.400 euro. Stesso motore e stessa promozione per la 500X Cross, che parte da 26.000 euro, che scontati diventano 22.400 euro. Ma con la configurazione scelta il prezzo sale come indicato nella tabella sotto.

500X Sport 1.3 GSE T4 150CV DDCT FWD SPORT 500X Cross 1.3 GSE T4 150CV DDCT FWD SPORT 27.000 € 26.000 € LISTA OPTIONAL Vernice bicolore

Pacchetto Magic Eye Safety Plus

Pacchetto BAD S

Pack Comfort Sport

Pack Winter

Ruota di scorta

Baffi anteriori Monster Matte

Calotte specchietti gialle

Organizer bagagliaio

Barra telescopica bagagliaio

Protezione soglia bagagliaio

Rete fermaoggetti bagagliaio LISTA OPTIONAL Vernice bicolore

Pacchetto Magic Eye Safety Plus

Pacchetto BAD S

Pack Comfort Sport

Pack Winter

Ruota di scorta

Baffi anteriori Monster Matte

Calotte specchietti gialle

Organizer bagagliaio

Barra telescopica bagagliaio

Protezione soglia bagagliaio

Rete fermaoggetti bagagliaio 32.785 € 30.586 €

Le alternative

La 500X è al momento la quarta auto più venduta in Italia, oltre ad essere il secondo modello nella classifica dei SUV. Subito davanti c’è la Jeep Renegade, che è una parente stretta della Fiat ed è anche una delle alternative da tenere in considerazione assieme alla Volkswagen T-Roc, anche lei nella Top 10 delle auto più vendute in Italia.