La Ford Puma non è il primo SUV/Crossover che la Casa americana introduce sui mercati europei, ma è il primo davvero all'ultima moda, che unisce linee sportiveggiante a tutte le caratteristiche più apprezzate in un modello a ruote alte.

Non a caso al momento è uno dei modelli più venduti della sua categoria sia in Italia (7° assoluto nel 2021) sia in Europa dove nel 2020, primo anno completo di commercializzazione, figurava al 5° posto.

Ford Puma, le dimensioni

Lunghezza 4.190 mm Larghezza 1.805 mm Altezza 1.537 mm Passo 2.590 mm Bagagliaio min. 456, max 1.216 litri

Derivato dalla Ford Fiesta, la Ford Puma ha dimensioni più o meno nella media di questa particolare categoria, con lunghezza di 4,19 metri un generoso passo (distanza tra i centri delle ruote anteriori e posteriori) di 2,59 metri, analogo a quello di modelli che vantano lunghezze vicine o superiori ai 4,3 metri. Questo riduce gli sbalzi (le porzioni di carrozzeria che si allungano oltre le ruote), dandogli un aspetto più dinamico e compatto, e libera centimetri nell'abitacolo.

L'altezza di Ford Puma è anch'ess anella media, 1,537 mm, ma la linea curva del tetto fa apparire più basso e atletico il corpo vettura, in contrasto con l'altezza da terra di 16 cm.

Ford Puma, bagagliaio e abitabilità

L'attenta distribuzione degli spazi ha effetti positivi sul bagagliaio della Ford Puma, che vanta una capienza minima di 456 litri al di sotto della cappelliera, valore al vertice della categoria, aiutati dalla presenza nel doppio del kit riparazione pneumatici al posto della ruota di scorta. Sono però rilevanti anche la larghezza tra i passaruota, di 1 metro esatto, e la lunghezza di carico di 720 millimetri.

La soglia di carico della Ford Puma, infine, misura 860 mm da terra, un po' alta rispetto ad altri modelli e con uno scalino verso il vano di carico più accentuato, come sulle berline due volumi. Tuttavia, tutte le misure risultano migliori di quelle di Ecosport, nonostante il maggiore sviluppo in altezza, come abbiamo verificato in un comparativo tra Ford Puma e Ford Ecosport lo scorso anno.

La gamma di Ford Puma, infine, non prevede per ora varianti 100% elettriche ma motori 3 cilindri benzina, con potenza minima di 125 CV e cambio doppia frizione a 7 marce in opzione, tutti elettrificati con soluzioni mild hybrid. Tutte tranne la variante top Puma ST da 200 CV, che monta un piccolo e super-efficiente 1.5 EcoBooost da ben 200 CV abbinato al solo cambio manuale. Idem per il diesel da 120 CV. L'intera gamma ha trazione esclusivamente anteriore.

Ford Puma, le motorizzazioni

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.0 EcoBoost 125 CV benzina anteriore, cambio manuale o automatico 1.0 EcoBoost 155 CV benzina anteriore, cambio manuale o automatico 1.5 EcoBoost (ST) 200 CV benzina anteriore, cambio manuale 1.5 EcoBlue 120 CV gasolio anteriore, cambio manuale

Ford Puma, le concorrenti con misure simili

Come già accennato, siamo nel cuore del segmento B-SUV, in cui si concentra quasi la maggioranza dei modelli disponibili. Nella fascia tra 4,15 e 4,25 metri dunque troviamo:

Opel Mokka: 4,15 metri

4,15 metri Seat Arona: 4,15 metri

4,15 metri Citroen C3 Aircross: 4,16 metri

4,16 metri Suzuki Vitara: 4,17 metri

4,17 metri Hyundai Bayon: 4,18 metri

4,18 metri Toyota Yaris Cross: 4,18 metri

4,18 metri Audi Q2: 4,21 Metri

4,21 Metri Hyundai Kona: 4,21 metri

4,21 metri Nissan Juke: 4,21 metri

4,21 metri Opel Crossland: 4,21 metri

4,21 metri Renault Captur: 4,23 metri

4,23 metri SsangYong Tivoli: 4,24 metri

4,24 metri Skoda Kamiq: 4,24 metri

4,24 metri Jeep Renegade: 4,25 metri

Ford Puma e le concorrenti, le dimensioni