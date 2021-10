Ford è sempre una delle Case più rapide ad aggiornare le proprie promozioni del mese: ad ottobre continua ad esempio il finanziamento IdeaFord su quasi tutta la gamma, con l’aggiunta di sconti provenienti sia dall’Ecobonus statale, se disponibile, sia da sconti della Casa come il Ford Hybrid Bonus.

Possiamo vedere un esempio per una Ford Puma in allestimento Titanium e con motorizzazione 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV. Si parte da un listino di 24.250 euro, che scendono a 19.250 grazie agli sconti, e con un’ulteriore ribasso a 18.500 euro in caso di adesione al finanziamento.

Non si versa anticipo, se non il solito euro obbligatorio per l’Ecobonus -che viene poi restituito- e si pagano 36 rate mensili da 233,73 euro (TAN 3,45%, TAEG 4,71%), comprensive del costo di incasso rata di 4 euro. Al termine, la maxi rata ammonta a 12.610 euro, per un totale di 30.000 km e 0,20 euro per chilometro in caso di esubero.

Lo sconto dell’Ecobonus statale di 1.500 euro viene concesso in caso di disponibilità del fondo e della rottamazione di un’auto con immatricolazione anteriore al 1 gennaio 2011, ma il tasso agevolato con TAN 3,45% è riservato a chi rottama una vettura immatricolata prima del 31/12/2011 e di proprietà del cliente da almeno sei mesi.

Nell’importo di esempio sono compresi anche due servizi facoltativi: l’assicurazione Guida Protetta e la copertura New 4 Life, ripartita in rate mensili senza interessi.

Vantaggi

L’aspetto più positivo è sicuramente lo sconto iniziale di 5.750 euro, la maggior parte dei quali offerti direttamente da Ford. Su questa Puma, così come su altre versioni della stessa vettura o di altri modelli, viene mantenuta l’ottima abitudine dell’anticipo zero, e le rate mensili non sono troppo alte, tenendo conto che comprendono le spese di incasso e, nell’esempio, le assicurazioni facoltative.

Svantaggi

Lo sconto, statale e di Ford, si ottiene solo con la rottamazione e a particolari condizioni, non ultime l’età della vettura ceduta e la disponibilità dei fondi. Attenzione al calcolo delle spese mensili e annuali, oltre a quelle di eventuali accessori in più rispetto al listino di partenza.

In sintesi