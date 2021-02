Esiste una sportiva estremamente potente, comoda per cinque persone, adatta a lunghi viaggi e che, in situazioni estreme, può affrontare percorsi offroad? La risposta è si, e ne esistono anche tante.

Non ci stiamo riferendo alle station wagon hardcore come, per esempio l’Audi RS6, ma ai SUV - esattamente come quelli che troviamo in ogni angolo delle nostre città - che nascondono sotto il cofano motori ben più grandi della media, V8 o, addirittura, W12.

Uno sfizio per pochi considerando consumi, costi di gestione e prezzo di listino. Negli ultimi anni abbiamo visto come anche Case dal DNA sportivo come Lamborghini e Maserati (in attesa del FUV Ferrari) siano entrate di prepotenza in questo segmento con modelli dal prezzo e dalle prestazioni stellari.

Ma, tra i tanti tra cui è possibile scegliere, sapete qual è il più potente di tutti? Attenzione, la risposta non è così scontata…