Sylvester Stallone ha deciso di mettere in vendita la sua Cadillac Escalade ESV, versione allungata del già gigantesco SUV americano.

Non si tratta però di un esemplare di serie: è stato infati completamente personalizzato dalla Becker Automotive Design, azienda californiana che, per la progettazione degli interni, ha soddisfatto per filo e per segno tutte le richieste dell'attore.

Ha solo 1.609 km

Da vera star di Hollywood Sly ha voluto personalizzare a non più posso la già di per sé costosa dell'Escalade standard pagandola - optional inclusi - ben 409.000 dollari. Adesso è in vendita a 350.000 dollari (296.671 euro al cambio attuale), cifra da capogiro ma che potrebbe non scoraggiare un facoltoso fan di Rambo e Rocky.

Allungata nel passo di 50,8 cm - come se quella di serie non fosse già colossale - per ricreare all'interno un'atmosfera degna di un jet provato o di una suite presidenziale, la Escalade ESV è un trionfo di pelli e materiali pregiati in ogni dove.

Il prezzo è giustificato in parte dalla ricchissima dotazione di bordo: a separare il divano posteriore dal bagagliaio c'è un televisore da 43 pollici, mentre sui lati altri due schermi da 12.

L'auto segna appena 1.000 miglia (circa 1.609 km) nel contachilometri e si presenta in condizioni eccezionali, non una sorpresa dato che immaginiamo che l'attore 74enne ne abbia fatto un uso con il contagocce. Stallone ha dichiarato che si è impegnato in prima persona con la Becker Automotive Design nella progettazione degli interni.

Mi è piaciuto progettare personalmente gli interni di lusso a quattro mani con Howard Becker. L'elettronica di bordo e il comfort di marcia non sono seconde a nessuno. Spero che il nuovo proprietario la possa utilizzare per anni questa Escalade ESV personalizzata: l'avevo ordinata per un motivo in particolare, ma le mia esigenze sono recentemente cambiate e non ho più bisogno di questo bellissimo veicolo.

Per quanto impressionante possa essere la configurazione, 350.000 dollari rappresentano una pillola difficile da ingoiare considerando che costa esattamente cinque volte di più di una Escalade ESV base e che, tra pochi mesi, dovrebbe debuttare la nuova generazione.