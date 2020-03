È passato un mese da quando Cadillac ha rivelato la nuova Escalade del 2021. Dire che si tratta di un SUV dalle grandi dimensioni è quasi riduttivo: misura 5,38 metri di lunghezza nella versione standard. E c'è di più, perché la versione ESV - ancora non rivelata - arriva addirittura a 5,76 metri di lunghezza, per un passo di 3,40 metri.

Ovviamente tutto circondato da un gran lusso, con 36 altoparlanti e un totale di 38 pollici di schermi OLED sparsi per tutto l'abitacolo. Eppure, a qualcuno potrebbe comunque non bastare: ecco quindi che Lexani Motorcars of California ha presentato la propria versione dell'imponente SUV americano, superando ancora di più i limiti dell'eccesso quando si parla di dimensioni.

Più grande, più lussuoso

Il suo nome è Escalade Mobile Office 2021, e Lexani ha dato al già opulento SUV un aspetto ancora più possente, e ancora più lussuoso negli interni. Non ci sono ancora molti dettagli, dato che si tratta di una foto postata dal tuner su Instagram, ma probabilmente il prodotto finale sarà molto fedele a quanto si vede nel post.

Il rendering lascia intravedere diverse parti in pelle trapuntata sui sedili, una caratteristica di Lexani, e un cielo stellato che copre tutto l'abitacolo, generalmente tipico di Rolls-Royce. E, come suggerisce il nome, i sedili sono in configurazione limousine, che danno all'insieme un'aria da lussuoso ufficio mobile.

Per quanto riguarda l'esterno, sembra che Lexani abbia allungato la Cadillac ESV per rendere possibile la configurazione da limousine. Anche qui non ci sono dettagli specifici, ma è lecito aspettarsi che sarà davvero enorme.

Un quarto di milione

Le consegne inizieranno verso la fine del 2020, anche se difficilmente se ne vedranno in Italia o, comunque, in Europa. Il prezzo di questa montagna su ruote d'oltreoceano si aggira intorno ai 250.000 dollari (circa 231.000 euro al cambio attuale), ma molto dipende da come verrà allestito: ci saranno più livelli di assetto, e chiaramente la possibilità di corazzarlo.