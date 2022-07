Arriva direttamente dal Perù la Cadillac Escalade con questo esclusivo pacchetto presidenziale. Realizzata da Inkas Tuning, è blindata, può resistere a quasi qualsiasi tipo di arma e all'interno ha lusso e tecnologia da vendere. Il tetto è rialzato per aumentare la comodità interna e può ospitare fino a 6 passeggeri.

Nessuna modifica a livello meccanico, con il V8 benzina e il 6 cilindri in linea diesel della Escalade standard rimasti invariati e disponibili.

Pronta a tutto

La prima e più grande modifica a cui è stata sottoposta questa Cadillac Escalade dagli specialisti di Inkas è stata la blindatura completa. L'auto è stata equipaggiata con un'armatura a 360 gradi sotto la carrozzeria, in grado di resistere a qualsiasi tipo di assalto con qualsiasi tipo di arma, fino a fucili dal calibro di 7,62 mm, tra i più grandi, o bombe a mano di produzione tedesca DM51.

La blindatura ha comportato una leggera riduzione della volumetria interna per i passeggeri che ha reso necessario l'innalzamento del tetto di 12,7 cm, per ripristinare la normale abitabilità dell'auto. Per supportare tutto il peso aggiuntivo, il SUV statunitense è stato equipaggiato con sospensioni rinforzate e alcune saldature aggiuntive sul telaio.

Lusso senza limiti

All'interno Inkas si è preso la licenza di installare due sedili posteriori singoli, a scorrimento e con funzione massaggio. Vicino alle portiere sono stati installati poi anche due sedili ripiegabili più piccoli dedicati alle guardie del corpo del fortunato possessore.

Per gestire tutte le funzionalità dell'auto anche dal posteriore, gli specialisti peruviani hanno deciso di aggiungere uno schermo touchscreen subito davanti ai sedili posteriori. Il tutto è stato poi contornato da un nuovo impianto audio potente con 19 altoparlanti, abbinato a tavolini a scomparsa e a un frigo bar.

Potente e veloce

A livello di powertrain, non sono state eseguite particolari modifiche ai motori e al cambio originali. La Escalade Inkas può essere infatti acquistata sia in versione benzina che diesel, quindi o con il classico 6.2 V8 da 420 CV e 624 Nm di coppia, oppure con il 3.0 6 cilindri in linea turbodiesel da 277 CV e 624 Nm di coppia, entrambi abbinati a un cambio automatico a 10 marce e alla trazione posteriore o integrale (optional).

Parlando poi di equipaggiamenti opzionali, Inkas offre a listino un sistema di telecamere a 360 gradi, un display aggiuntivo per la visione notturna, la TV satellitare, cerchi in lega e gomme per impieghi gravosi, un sistema di auto-spegnimento di incendi nel vano motore e altro ancora.