Cadillac è un marchio associato ad ammiraglie e SUV lussuosissimi. Di supercar, però, se ne sono viste pochissime. Forse l’unica vera Cadillac estrema è stata la Cien, un prototipo mostrato al Salone di Detroit del 2002, ma che non ha mai visto la luce con la produzione in serie. Il tuner Competition Carbon, comunque, sembra pronto a colmare questo “vuoto”.

120 anni e non sentirli

L’azienda americana ha diffuso i primi rendering e le prime informazioni sul suo ambizioso progetto. Il modello verrà svelato al SEMA di Las Vegas nel novembre 2022 e si chiamerà “C120R” in omaggio al 120esimo anniversario della Casa che cadrà proprio nel nuovo anno. Le forme dell’auto sono quelle tipiche di una supercar a motore centrale e ricordano vagamente quelle della Cien.

Come la Cadillac del 2002, infatti, troviamo linee molto spigolose e un posteriore con sottili fari verticali. Il kit carrozzeria, però, è decisamente più aggressivo con tante appendici aerodinamiche in carbonio per schiacciare la C120R sull’asfalto. In più, non mancano l’alettone regolabile e i minacciosi quattro scarichi centrali.

Passa al V12

La base di partenza di Competition Carbon è stata una Chevrolet Corvette C8. Il design è stato completamente stravolto per creare un esemplare unico al mondo e anche il motore non è quello di serie. Al posto del 6.2 V8 da quasi 500 CV, sotto al cofano della Cadillac c’è un V12 dalla potenza non specificata.

È probabile, comunque, che il propulsore riesca a sprigionare ben più della cavalleria della Corvette visto che l’azienda ha dovuto aggiungere un enorme presa d’aria sul tetto far “respirare” meglio il motore. Ricordiamo che la Cien era equipaggiata anch’essa con un V12 da 7,5 litri per un totale di 760 CV e una velocità massima di 365 km/h.

A differenza di quella Cadillac, però, la C120R verrà veramente venduta, anche se non è chiaro quanti esemplari verranno prodotti. In più, sembra che nell'edizione 2023 del SEMA debutterà una variante roadster. Ne sentiremo parlare ancora nei prossimi mesi.