Si chiama Aehra perché ha l'obiettivo di portare - appunto - in una nuova era le auto elettriche, facendo così un salto evolutivo. Si tratta di un SUV che promette un'autonomia di oltre 800 km e che nasce dalle idee di un fisico e matematico con un passato nel settore delle materie prime (idrocarburi compresi) e da quelle di un istruttore paracadutista.

E così, dopo aver lavorato insieme anche nella realizzazione della galleria verticale Aero Gravity di Milano, Hazim Nada e Sandro Andreotti hanno deciso di mettere in piedi una start up e portare sul mercato il SUV che vi mostriamo in nel nostro video più un secondo modello, entro il 2025.

Ruote enormi, da 24 pollici

Per conoscere più dettagli su questa storia imprenditoriale potete cliccare sull'articolo che racconta come è nata l'Aehra. Tra l'altro, nella squadra che ha lavorato al progetto c'è anche Filippo Perini, designer con un passato anche in Lamborghini e in Italdesign e che nel caso del SUV Aehra ha collaborato con il designer Alessandro Serra.

Il risultato è un'auto con la scocca in fibra di carbonio e con 4 porte ad apertura alare, lunga 5.10 metri, larga 2.00 metri, alta 1.64 metri, con un passo di 3.00 metri. Il peso dichiarato è inferiore ai 2.000 kg e le ruote sono molto grandi, con gomme 285/35 su cerchi da 24", con il retrotreno sterzante.

Forme da Moto GP

Le forme della carrozzeria sono state definite dall'aerodinamica, con linee molto morbide e superfici lavorare da profili alari e sistemi attivi, sia anteriori sia posteriori. Al posto degli specchietti retrovisori ci sono due telecamere montate su dei supporti ispirati alle Moto GP.

Riciclo anche per la fibra di carbonio

L'abitacolo punta a sfruttare i vantaggi dell'architettura da auto elettrica per offrire spazio e modularità ai vertici della categoria. Tenendo in conto anche l'utilizzo di materiali riciclati per i componenti in fibra di carbonio.

Più di 800 CV e 800 km di autonomia

A livello di dati tecnici e prestazioni, per ora Aehra dichiara una potenza compresa fra 748 CV e 816 CV (cioè tra 550 e 600 kW), per una velocità massima di 265 km/h. Mentre si parla di un'autonomia che supera 800 km prevedendo che nel 2025 la tecnologia della batteria permetterà di ottenere questi risultati a parità di ingombro delle celle, visto che la densità di energia sarà superiore a quella delle auto elettriche attuali.

Prezzi fino a 180.000 euro

Il tutto per un posizionamento sul mercato paragonabile a quello di una Tesla Model X a livello di prezzi, che saranno compresi tra 160.000 euro e 180.000 euro, ma con caratteristiche da supercar in termini di soluzioni costruttive. La produzione e l'assemblaggio sono previste in Italia, essendo già stati avviati i contatti con i fornitori dei componenti che formeranno la filiera produttiva.