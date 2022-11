Secondo voi il detto che recita "tutte le cose belle finiscono prima o poi" è sempre vero? Per Lamborghini no e dopo aver salutato per l'ultima volta la sua decennale Aventador (aveva debuttato nel 2011), si appresta a presentare una nuova grande hypercar dal nome ancora ignoto.

Stephan Winkelmann, il CEO di Lamborghini, in un'intervista ad ABC News ha annunciato l'unveiling ufficiale per il primo trimestre del 2023, presumibilmente nel mese di marzo, dopo la presentazione ufficiale dell'attesissima Huracan Sterrato prevista per questo dicembre.

Ordini già aperti

Nel corso dell'intervista, Winkelmann ha confermato che "la nuova Aventador" sarà la prima auto ibrida della Casa, smentendo quindi una volta per tutte le voci che volevano la Urus come responsabile della transizione elettrificata del Toro.

"La prima auto ibrida sarà quella che seguirà l'Aventador, che avrà un motore V12 completamente nuovo e sarà un'ibrida plug-in. Presenteremo l'auto alla fine del primo trimestre del prossimo anno."

Il manager ha poi risposto anche alla domanda riguardo le voci circolanti, non ufficiali, secondo cui la Casa starebbe già prendendo ordini per questa nuova auto: "Sì, abbiamo già preordini che sono vicini a 3.000. Questo significa che l'approvazione a riguardo è molto alta anche se pochissimi clienti hanno visto l'auto. Quindi [i clienti, ndr] credono davvero che stiamo facendo la cosa giusta, il che è un segno positivo."

Infine, all'ultima domanda riguardo i futuri obiettivi di prodotto della Casa, Stephan Winkelmann ha risposto che le Lamborghini sono sempre andate molto veloci, ma non hanno mai restituito un feeling di guida eccellente a livello di sterzo e sospensioni. Uno dei focus del Brand prima del modello 100% elettrico sarà proprio questo.

Fotogallery: Foto - L'erede della Lamborghini Aventador continua i test su strada

14 Foto

Si chiude con la Sterrato

Elettrificazione ed elettrico fanno parte dei prossimi passi di Lamborghini, c'è però prima un passaggio da fare: presentare l'ultima Lambo con motore puramente termico. Sarà la Huracan Sterrato, attesa al debutto il primo dicembre e venduta in una produzione super limitata: "Comunicheremo il numero all'Art Basel" ha dichiarato Winkelmann "Sarà un numero limitato e questo ne aumenterà ancora di più il valore, perché è la prima volta che facciamo un'auto come questa."

Lamborghini Huracan Sterrato

Riguardo le caratteristiche tecniche di questa supercar unica, il manager ha poi aggiunto: "Non puoi andare sulle dune del deserto ma puoi guidare l'auto su strade sterrate. Si tratta di altezza da terra: è più alta di un'auto Super Sports normale ma non alta come un SUV. Quindi ha un limite, ma puoi sicuramente portarla fuoristrada."

Per quanto riguarda l'addio al V12 "duro e puro" è già stato dato in occasione dell'uscita dalla linea produttiva di Sant'Agata dell'ultima Aventador Ultimae, quella che ha sancito la fine di un'epopea nata 59 anni fa con il motore firmato da Giorgio Bizzarrini.