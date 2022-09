Oggi a Sant'Agata Bolognese si è scritta la storia. Con l'accensione di una Lamborghini Aventador vestita in una speciale livrea azzurra elaborata dal reparto "Ad Personam", il Toro ha dato ufficialmente l'addio al suo glorioso V12 aspirato in versione puramente termica. Da domani, 27 settembre 2022, per la Casa inizierà una nuova era, quella dell'elettrificazione.

Quali forme e quali potenze avrà non è ancora dato saperlo, ciò che conta oggi è che con la Aventador si chiude un'era in Lamborghini. Quella di un modello venduto in 11.465 unità dipanate su 8 modelli derivati, più di 10 tra one-off ed edizioni limitate e fatto sognare possessori e semplici appassionati.

Nuova in tutto

“L’Aventador fu una novità assoluta al momento del lancio ed ha rappresentato il modello Lamborghini di punta nel corso di 11 anni di produzione" ha commentato il CEO Lamborghini Stephan Winkelmann. "[...] design puro e futuristico, prestazioni che definiscono punti di riferimento, sfide tecniche affrontate con l'innovazione per produrre le supersportive più emozionanti e leader della categoria. Sono questi i principi che costituiscono l’essenza della Lamborghini Aventador e che le conferiscono un fascino senza tempo".

Un modello che pur non avendo mai puntato al record di vendite assoluto per Lamborghini, nonostante sia la "V12" più venduta di tutti i tempi per il Toro, ne ha rappresentato la quint'essenza, a partire proprio da quel V12 che da sempre è al centro delle Lambo più potenti ed emozionanti, dalla Miura passando per Countach, Diablo e Murcielago. Propulsore che proprio con la Aventador è rinato più potente che mai, con cilindrata di 6,5 litri, 700 e 650 Nm di coppia, per scattare da 0 a 100 in 2,9" e toccare i 350 km/h di velocità massima. Senza sovralimentazione, senza elettrificazione.

Numeri resi possibili anche dal massiccio uso di fibra di carbonio, della quale si compone l'intera monoscocca, per un peso di appena 147,5 kg. Riduzione del peso al centro del progetto, per questo venne scelto un cambio robotizzato ISR mono frizione, compatto e leggero. E se avete avuto la fortuna di provarlo anche solo una volta, di sicuro avrete stampati nel cuore quei passaggi di marcia che ti entrano dentro. E non ti lasciano più.

Famiglia numerosa

Dalla Aventador originale sono poi nate le sue numerose varianti: la Roadster del 2012, la Aventador LP 750-4 SuperVeloce del 2015, Aventador S nel 2016 e la sua variante senza tetto nel 2017, la SVJ del 2018, la SVJ Roadster del 2019 per arrivare alla Aventador LP 780-4 del 2021.

Lamborghini Aventador SVJ Roadster Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae

Tante anche le one-off e le versioni speciali: Lamborghini Jota nel 2012, Aventador Anniversario e Veneno nel 2013, Aventador LP 700-4 Pirelli Edition nel 2014, Aventador LP 700-4 Miura Homage nel 2016, SC18 Alston nel 2018, Aventador SVJ Xago e SCV12 nel 2020 e la Countach LPI 800-4 nel 2021.

Lamborghini Aventador SVJ Roadster Xago Edition Foto - Lamborghini Countach LPI 800-4

Lamborghini Aventador, le curiosità

Tra tutte le Lamborghini Aventador ben l'85% è passato dal programma "Ad Personam", dove sono stati creati più di 200 colori dedicati esclusivamente alla V12 del Toro

Nel 2019 alla Monterey Car Week è stata presentata una Aventador personalizzata dallo street artist Skyler Grey. Si tratta della prima Aventador certificata mediante la tecnologia blockchain

L’ultima Aventador LP 780-4 Ultimae Coupé è stata messa all’asta nel 2022, abbinata a un NFT 1:1 degli artisti contemporanei Krista Kim e Steve Aoki

La Lamborghini Aventador è comparsa anche in numerosi film tra cui "Il cavaliere oscuro - Il ritorno" (2012) e "Transformers 4 - L'era dell'estinzione" (2014)

In 11 anni di carriera ha ottenuto per 2 volte il record sul giro al Nurburgring per vetture di serie: nel 2015 con Aventador LP 750-4 SV (6:59.75) e nel 2018 con la Aventador SVJ 6:44.97)

