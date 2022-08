Configurare una supercar online: un'esperienza che tutti noi appassionati abbiamo fatto decine e decine di volte. Ma come si fa a comprare veramente un’auto del genere?

Nel video che trovate qui sopra in copertina vi portiamo con noi nell'acquisto di una delle supercar più desiderate in circolazione, una Lamborghini Huracan, configurandola e personalizzandola nel dettaglio prima di visitare la fabbrica e le linee di produzione.

Avete idea di quanto possa essere difficile prendere una decisione quando non si hanno limiti di budget e si può avere tutto quello che si vuole? Un’auto da sogno merita un configuratore speciale che, in Lamborghini, si chiama Ad Personam.

Una giornata da cliente: prima in concessionaria, poi in fabbrica

Per una giornata abbiamo vestito i panni di un cliente Lamborghini, e l'auto che abbiamo deciso di configurare è stata la Huracan STO: estrema, aggressiva, praticamente "pronto pista". Per farci un'idea a 360° sul modello - e prendere qualche spunto "estetico" - l'abbiamo studiata prima su internet e sui social, per poi cimentarci in una configurazione fai-da-te sul sito ufficiale del Toro, prima di andare fisicamente in concessionaria. Nel nostro caso, Lamborghini Roma.

Qui, Marco Santanocita, General Manager dello store, ci ha accompagnato passo dopo passo nella configurazione della supercar. Come ci si aspetta da un marchio di questo livello, il fortunato proprietario può scegliere minuziosamente ogni dettaglio esterno e interno dell'auto tra una miriade di colori, materiali e finiture.

Semmai fosse minimamente dubbioso su qualcosa, poi, può richiedere al dealer la visita allo stabilimento di produzione di Sant'Agata Bolognese e l'accesso al programma Ad Personam, divisione tailor made che Lamborghini ha creato per personalizzare ancora più nel dettaglio la propria supercar.

Come vedete nel filmato, si tratta di un'esperienza non solo visiva, non solo virtuale, ma anche sensoriale, dato che si possono toccare i materiali, provare i sedili e studiare da vicino gli oltre 350 colori disponibili per la carrozzeria.

In poche parole funziona così: arrivate che avete già un’idea della vostra futura auto perché l’avete configurata con il dealer di fiducia, idea che però si sgretolerà in un batter d’occhio come il più instabile dei castelli di carta. Non ci credete? Dopo aver visto il video, fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti!